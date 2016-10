Al-Bakr – Sachsens Justiz ? Scheiße auch, Herr De Maizière!

Scheiße diese Durchstechereien, Herr De Maizière, da stimme ich zu, dumm, dass da wieder was im Osten passiert, etwas, was kein gutes Bild auf die dortige Justiz wirft, aber das ist man schon gewöhnt, mich wundert da so gut wie nichts mehr, auch dieser merkwürdige Todesfall nicht. Scheiße nur, dass das Fragen aufwirft und durchsickern konnte, viel zu früh, um sich auf eine gemeinsame Linie einigen zu können, gelle?

Herr De Maizière … macht sprachlos, diese Aussage, denn Medien und die Bevölkerung haben leider, leider nun einmal das Recht auf Informationen, speziell in so einem Fall, in einer Demokratie. Noch haben wir nämlich hier keine Zustände wie in der Türkei, hier gibt es Pressefreiheit, und so eine Aussage eines Ministers, der eiskälter nicht sein kann, toppt alles. Was für ein Schleudersitz dieses Amt, es könnte so schön sein, wären da nicht diese Zeiten, die Flüchtlinge, so ein undankbares Volk, dem man offensichtlich nichts recht machen kann, so viel Demokratie, Pressefreiheit …

In Sachsen scheint nichts so zu funktionieren, wie man es von einer normalen Justiz erwarten kann. Was in der Nacht in der Justizvollzugsanstalt, in der der Verdächtige Al-Bakr unter Dauerbeobachtung gestanden haben soll, geschah, das geht gar nicht, macht sprachlos, fassungslos.

Wie schon die Vorgänge am 3. Oktober einen entsetzt verzweifeln ließen. Es fällt einem dazu nichts ein, außer das, da gehört umgehend das Personal ausgetauscht, neu geschult, nachgeschult, umgeschult, was auch immer, beginnen an der Spitze der Behörden, von politischer Seite.

Ich schnappe noch immer nach Luft, es hätte mich nicht verwundert, wenn sich die nachricht als Aprilscherz oder als Scherzartikel des Postillon herausgestellt hätte, nur wer scherzt mit so einem Vorfall, niemand würde es wagen, die Nachricht ist wahr. So wahr wie die Vorgänge um die zugelassene Beschimpfung höchster Politiker am Gesamtfeiertag, so wahr wie etwas wahr sein kann, kein Fail, gar nichts. Mir fällt nur noch ein, fahre nie nach Sachsen, da ist man sich seines Lebens nicht einmal sicher, wenn man unter Dauerbeobachtung eingesperrt ist, rund um die Uhr überwacht wird.

…ähm-ja, da sind plötzlich sogar die Tasten leer. Und ja, scheiße diese Durchstechereien, Herr De Maizière … Ich will einfach nur noch Neuwahlen und andere Besetzung dieses Amtes speziell des Herrn De Maizière! Warum? Weil gewisse Ämter Sensibilität und beide Augen brauchen, nicht nur eins …

Eigentlich fällt mir derzeit nur ein: Wie der Herr, so das Gescherr – So groß das politische Versagen. Wo ist die Mauer, hinter die man vor solchen Politikern, wie Herrn De Maizière, vor Politikern wie in Sachsen flüchten kann? Ich jedenfalls sehe eher wenig Aufklärungswillen, nicht bei dieser politischen Besetzung aller Ebenen, im Bund wie auch in Sachsen. Hier herrscht derweil aus Angst vor der AfD eher ein Klima von: Mauern wir uns ein, schauen wir weg, geben wir nach, Hauptsache die Wiederwahl klappt …

Ganz ehrlich Herr Minister? Mein Land sah mal wesentlich weltoffener, freundlicher und fortschrittlicher, sozialer, humaner, friedlicher aus, als jetzt, als mit dieser von Hass- und Wutbürgern getriebenen Regierung!

©denise-a. langner-urso