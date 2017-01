Aus Kompetenz Europe GmbH wurde Powerz GmbH

Kompenz Europe GmbH steigt zu ihrer nächsten Entwicklungsstufe auf und ändert ihren Namen.

Jetzt wird die Tätigkeit zur Herstellung und Vertrieb von Kompensatoren durch Powerz GmbH betrieben.

Im Juli 2016 hat Kompenz Europe GmbH ihren Namen zu Powerz GmbH geändert.

Es ist zu bemerken, dass die Namensänderung nicht zu wesentlichen Änderungen in der Powerz-Tätigkeit geführt hat. Powerz mit dem Sitz in Deutschland, Aluminiumstr.1, 84513 Töging, beschäftigt sich mit der Herstellung von Gewebe- und Gummikompensatoren.

Die Gewebekompensatoren werden auf Bestellung entsprechend den Abmessungen und technischen Parametern wie Temperatur, Druck und Medium angefertigt. Die Gummikompensatoren werden in Standardgrößen hergestellt und sind immer im Lager vorhanden. Der Versand von Gummikompensatoren erfolgt gleich nach der Auftragsbestätigung.

Mit Erreichung der neuen Entwicklungsstufe ruht Powerz nicht auf dem Erreichten aus. In der Perspektive plant das Unternehmen, die Position des Marktführers im Verkauf von Kompensatoren nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in anderen europäischen Ländern zu behaupten.

Es sei daran erinnert, dass die Gewebekompensatoren aus zertifizierten wärmeisolierenden und gasdichten Materialien hergestellt werden. Ihre hohe Qualität gewährleistet einen verfahrenssicheren Betrieb des Produkts sowohl bei hohen Temperaturen bis zu + 1100° C als auch bei niedrigen Temperaturen bis zu -40°C. Die Gewebekompensatoren sind für die Vibrationsdämpfung und temperaturbedingten Verschiebungen von Gaskanälen bestimmt. Bei der Herstellung von chemisch beständigen Gewebekompensatoren verwenden die Ingenieure das Material auf Basis des Fluorkarbonfaserstoffes. Chemisch beständige Gewebekompensatoren werden in den Anlagen für Entgasung mit hohem Gehalt an Schwefeloxiden verwendet. Erfahren Sie mehr über die Vorteile und Eigenschaften der Gewebekompensatoren durch die Kontaktaufnahme mit unseren Spezialisten.

Die Gummikompensatoren werden nicht weniger nachgefragt. Sie werden in allen Industriebranchen verwendet und auf Kühlungs-, Heizungs- und Lüftungsanlagen installiert. Die Gummikompensatoren werden aus natürlichen oder synthetischen Elastomeren hergestellt. Sie sind bestimmt für die Kompensation der temperaturbedingten Verschiebungen der Rohrleitungen, Beseitigung und Verringerung der Vibrationen und Geräuschabsorption.

Effektive und moderne Kompensatoren unseres Unternehmens sind heute in den Produktionen und Energieunternehmen weltweit installiert. Die Produktsicherheit, günstige Lieferbedingungen, hohe Servicequalität sind die wichtigsten Vorteile der Powerz GmbH.

Wir werden für unübertreffliche Qualität und flexible Preispolitik geschätzt. Die besten Angebote unseres Unternehmens finden Sie auf unserer Website in der Rubrik „Produkte“ oder durch die Kontaktaufnahme mit uns.

