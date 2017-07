Book of Ra, Deutschlands beliebtestes Casinospiel

Casinos im Internet zählen bereits seit vielen Jahren zu einer sehr beliebten Freizeitbeschäftigung für viele Menschen. Das ist kein Wunder, schließlich bieten diese Casinos tolle Unterhaltung sowie die Chance, mit ein wenig Glück tolle Gewinne zu erzielen. Besonders populär sind natürlich auch im Internet die Spielautomaten, die hier in der Regel als Online Slots bezeichnet werden. Das geht auf die englische Übersetzung zurück, ein Slot ist nichts anderes als ein Spielautomat. Aufgrund der enormen Vielfalt in diesem Bereich ist für jeden Spieler die richtige Alternative dabei. Das Spiel Book of Ra zählt jedoch schon seit einigen Jahren zu den populärsten Alternativen in Deutschland.

Viele Spieler begeistern sich auch heute noch für Book of Ra online, obwohl dieses Spiel schon seit einigen Jahren auf dem Markt ist. Die Grafiken wirken deshalb nicht mehr unbedingt ganz neu, trotzdem sorgen die vielen Funktionen und der einfache Ablauf dafür, dass sich sowohl Einsteiger als auch erfahrene Spieler für diesen Titel begeistern können. Ein weiterer Aspekt sind die tollen Chancen auf Gewinne. Book of Ra ist ein Slot mit einer relativ niedrigen Varianz. Das bedeutet, dass die maximalen Gewinne zwar nicht sehr hoch sind, dafür werden immer wieder Gewinne ausgeschüttet. Als Spieler muss man also nicht unbedingt über ein sehr hohes Guthaben verfügen, um auch über einen längeren Zeitraum diesen Slot zu spielen.

An dieser Stelle ist Book of Ra recht typisch für viele Novomatic Spiele. Die meisten anderen Slots von diesem Hersteller bieten ebenfalls eine geringe Varianz, Spieler dürfen also immer wieder auf die eine oder andere Auszahlung hoffen. Obwohl man nicht unbedingt Gewinne in Millionenhöhe erzielen kann, wie es bei einigen anderen Slots im Internet der Fall ist, begeistern sich also viele Spieler für diesen Online Slot. Schließlich kann man auch hier mit den richtigen Einsätzen und mit dem nötigen Quäntchen Glück durchaus Gewinne erzielen, mit denen das eigene Guthaben im Casino deutlich ansteigt.

Natürlich muss man bei Book of Ra, das mittlerweile durch Greentube Software vermarktet wird, nicht sofort echte Einsätze platzieren. Wer das Spiel erst einmal in aller Ruhe und ganz ohne Risiko kennenlernen möchte, kann die ersten Einsätze auch mit einem virtuellen Guthaben vornehmen. Dazu muss man die kostenlose Testversion aufrufen, in der sich der Ablauf des Spiels nicht vom Ablauf mit echten Einsätzen unterscheidet. Natürlich kann man in dieser Variante keine echten Gewinne erzielen, dafür weiß man von Beginn an, worauf man sich später im « echten » Spiel einlässt.

Ein weiterer Aspekt, der dazu beigetragen hat, dass sich Book of Ra zu einem so populären Spiel entwickelt hat, sind die verschiedenen Varianten. Im Laufe der Zeit wurde Book of Ra immer wieder aktualisiert, mittlerweile gibt es dieses Spiel mit mehr Gewinnlinien und mit der Chance auf noch höhere Einsätze und Gewinne als bei der Originalversion. Alles in allem lohnt es sich also, sich bei diesem Online Slot auf ein Abenteuer im antiken Ägypten zu begeben, bei dem man mit ein wenig Glück viele Schätze auf den fünf Walzen entdecken kann.

©einreicher