Brexit und andere Nebensächlichkeiten – Die der Teufel reitet

So langsam fragt man sich, wie viel wirtschaftlicher Sachverstand außer dem von Banken auf der Insel eigentlich vorhanden ist, und bei vielen Foristen, die den Brxit hier bei uns feiern. So etwa gegen Minus irgendwas scheint dieser nämlich zu gehen. Ich zitiere jetzt einmal nur zwei Meinungen aus dem Spiegel, und kann mich gerade noch beherrschen, mit dem Kopf auf die Tastatur zu schlagen, weil man in Zeiten von Trump und Erdogan, in Zeiten gewisser Umstände auch in Deutschland ansonsten kaum noch zu anderem käme, so hanebüchen geht es gerade überall zu.

Man fragt sich derweil dauernd, ob gewisse Trinkwasserleitungen erneuert werden müssten, weil da irgendwelche Stoffe abgegeben werden, die so manchem mehr als eine Hirnzelle absterben lassen, denn so schlecht, kann selbst gar kein Bildungssystem sein, wie da teilweise argumentiert bis gehandelt wird, angefangen in der Politik. Woher kommt nur die Kurzsichtigkeit, die kaum noch zu fassen ist? Woher die fast stoische Gelassenheit, bei gleichzeitigem Jubel, es irgendwem mal so richtig zeigen zu wollen, gezeigt zu haben, die Unbelehrbarkeit, die hämische Freude am evenzuell eigenen Untergang, die Zerstörungswut?

C. V. Neuves heute, 07:15 Uhr

13. Billigere Wohnungen!

Da werden sich viele Londoner auf die Entspannung auf dem überhitzten Londoner Wohnungsmarkt freuen. Russische Oligarchen und Steuerverkürzer sollten sich schon jetzt nach Schnäppchen in Kensington und Chelsea umsehen.

Zuerst also zu diesem Kommentar, einer von vielen, die ähnlich argumentieren. Die Banken, und so werden es auch andere Unternehmen tun, ziehen Mitarbeiter ab, wer will sich heute schon noch nachsagen lassen, er habe seinen Sitz vorrangig in einem Steuerparadies-der Ärger dürfte ja wohl vorprogrammiert sein, was noch das geringste wäre, denn mit diesen Arbeitnehmern fallen auch Steuern weg und Arbeitsplätze und daraus ergibt sich eine Spirale nach unten.

Diese Menschen konsumieren, gehen sie weg, dann fallen auch in Bars, in Geschäften und Co, im Haushalt, Arbeitsplätze weg. Macht aber ja nichts, Hauptsache, die Immobilienpreise sinken und Herr Meyer kann endlich auch mal in der Londoner City neben einem Bankhaus wohnen, wo ja ab sofort die Mieten ins Bodenlose fallen.

Nur wie man als eventuelle demnächst arbeitsloser Mensch selbst diese finanzieren will, das bleibt offen, aber vielleicht gibt es ja demnächst eine riesige Überraschung und Frau May verkündet kostenloses Wohnen für alle, nebst massiv sinkender Steuern, weil niemand braucht ja ein funktionierendes Bildungssystem oder gar funktionierende Infrastruktur andererseits, niemand braucht diverse Flughäfen und die damit in Verbindung stehende Beschäftigung und so fort. Aber gut, lassen wir Frau May und Foristen, die all das, was der Brexit so an Nebenwirkungen auslösen wird, ruhig noch ein bisschen träumen, die Blase platzt noch früh genug.

Ne, mehr sage ich dazu nicht, ich rege mich lieber nicht mehr auf über so ärgerliche Ignoranz zu immer mehr Themen, zu derartiger Zurschaustellung von Dummheit auf, weil sie mir zuwider ist, und weil ich derweil das Gefühl habe, Trollfabriken warten nur auf die Öffung unter Artikeln um ihre Berufsspammer auf die Menschheit loszulassen. Was treibt solche Menschen an?

Ganz ehrlich, derweil wäre es mir lieber, die Medien ließen sämtliche Foren zu, versuchten das tatsächlich einmal übergreifend unter allen Artikeln, das wäre gesünder in diesen Zeiten. Und wer ernsthaft reden will, der setzt dann eben auf Veröffentlichung seines Snailmailbriefes.

Vielleicht ist genau das Ignore und Aussperren, das einmal längere Nichtbieten von Foren der bessere Weg, dass sich diese Maschinerie totläuft. Ich denke, Medien können auch ohne das leben, Leserbriefe wären der deutlich bessere Weg, selbst in Zeiten schnellster Kommunikationsmöglichkeit.

Sollen sie doch Lügenpresse schreien und sich noch schwarz-brauner ärgern, als sie es ohnehin schon sind. Vielleicht ist genau hier weniger mehr. Und Vernunftbürger werden die Vorgehensweise verstehen, wenn man sie in einem Artikel vorab ankündigt, und sicher auch die Werbeunternehmen, dass dadurch weniger Klicks generiert werden, denn Trolle dürften kaum die sein, die Werbemaßnahmen Aufmerksamkeit schenken. Mir wären qualitativ hochwertige Snailmail-Kommentare, die ich nachträglich poste, wesentlich mehr wert und die Qualität des Mediums dürfte davon profitieren. Weniger könnte in diesem Falle durchaus mehr sein. …

©denise-a. langner-urso