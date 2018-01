Die besten Bücher aller Zeiten zum Thema der Glücksspiele

Ob Sie es glauben oder nicht, Glücksspielbücher sind der beste Weg, um die Welt der Casinospiele zu erfahren. Egal, ob Sie regelmäßig in landbasierten Casinos oder lieber online spielen, werden Sie nicht ohne die Hilfe der richtigen Bücher über Glücksspiele weit kommen. Versuchen Sie mindestens eine Stunde damit zu verbringen, den Rat der Autoren zu lesen, machen Sie sich Notizen und nutzen Sie die besten Casinos, um die Theorie anzuwenden, die Sie gerade gelernt haben.

Lay The Favorite von Beth Raymer

Ziel dieses Buches ist es, dem Leser eine seltene und anschauliche Darstellung der Sportwetten- und Glücksspielunterwelt zu geben. Die Memoiren haben Momente, die zu gut sind, um wahr zu sein, da sie uns durch verschiedene Szenarien führen, die durch Betrug getrübt sind.

Alle Charaktere, die man in einem semi-fiktiven Buch über Sportwetten erwarten würde, sind hier zu finden. Der Autor, der vier Jahre als Buchmacher verbracht hat, erklärt uns, wie sich die Dinge ausgleichen, wenn es einen Profi gibt, der weiß, wie man das Haus schlägt. Wenn Sie auf Sport wetten, brauchen Sie es.

The Smart Money von Michael Konik

Dies ist ein Eintauchen in die Sportwetten in Amerika. Da Michael Konik Journalist ist, verwundert es nicht, dass sein Buch über Sportwetten mit geschmackvollem Schreiben in die eigene Geschichte des Autors eingreift, in dem Millionen um Sportwetten und die Buchmacher geschlagen werden.

Koniks Leben nimmt eine Wendung, als er Rick Mathew trifft, der als der beste Sportwetter der Welt gilt. Die Reihe der Ereignisse führt ihn zu The Brain Trust, einer großen Glücksspielgruppe. Dieses Buch bietet Ihnen interessante Einblicke in High-Stakes-Sportwetten und einige nützliche Tipps und Tricks, die Sie bei jedem Sporteinsatz berücksichtigen sollten.

Video Poker for the Intelligent Beginner von Bob Dancer

Bob Dancer hatte zahlreiche Erfolge im realen Video Poker. Der Video-Poker-Meister hat das ultimative Wie-zu-Gewinnen-Glücksspiel-Buch für alle Video Poker-Enthusiasten geschrieben, die ihre Köpfe vergraben.

Diese Spielbücher enthüllen und erklären die effektivsten Techniken, um Spiele mit den höchsten Renditen zu finden. Zusammen mit diesen Techniken lehrt Dancer auch, wie man Computer-perfekte Strategien implementiert, die maximale Gewinne erzielen.

Gambling 102 von Mike Shackleford

Der Autor dieses Glücksspielbuchs teilt Strategien in allen Casinospielen innerhalb von 19 Kapiteln zu. Der Inhalt des Buches ist das Ergebnis eines Jahres, in dem echtes Casinospiel mit mathematischen Berechnungen und Computermodellen kombiniert wurde.

Glücksspiel ist ein Spiel, von dem einige glauben, dass es auf Zufall beruht, während andere glauben, dass es auf Mathematik beruht. Wenn Sie zu denen gehören, die an die Macht der Berechnungen glauben, um eine Hand zu gewinnen, dann ist dies das richtige Buch.

