Die Ersten, Besten, werden die Letzten sein, Mr. Trump

Aber machen Sie nur so weiter wie bisher. Wobei Ihre Wähler ja „Truenews“ erwarten, also sagen Sie ihnen gefälligst auch, welchen Preis sie für Amerika First zahlen werden, sonst verbreiten sie nämlich Fakenews. Genug Medien wie Breitbart und andere haben Sie ja dafür, denn über andere Medien sind Ihre Wähler ja nicht erreichbar und also gehören die Fakten dort verkündet.

Die Importkosten werden steigen, wodurch sich über kurz oder Land Lebenshaltungskosten erhöhen werden, daran führt kein Weg vorbei, bei uns lernen Kinder das bereits im Kindergarten, immer dann, wenn ihre Eltern gewisse Dinge nicht kaufen können und sie deshalb verzichten müssen. Ein Blick nach Nordkorea genügt übrigens um zu sehen, wie da Menschen leben müssen, die nicht ihrem Führer folgen, und die Amerikaner dürften nicht blöd sein, um das nicht zu wissen, die sehen online andere News, lernen täglich dazu, sehen, wie Sie mit missliebigen Mitarbeitern umgehen. Ach so, sind ja alles Fakenews, nicht wahr?

Und soll ich Ihnen was verraten, Herr Trump? Mit Bananenkriegen kommt man heute nicht sehr weit, werden Sie sicher auch noch feststellen.

Ich bin übrigens stolz auf mein Land, mit Herrn Gabriel als Außenminister umso mehr, denn die USA werden ja bereits jetzt als verfechter von Demokratie herabgestuft, derweil unsere Kanzlerin und unser Außenminister ihnen die eigene Verfassung um die Ohren brettern, diplomatisch sehr gut gemacht. Ihre eigenen Bürger bitten unseren Außenminister auf Twitter bereits nach 13 Tagen, ihrem Staff zu erzählen, was schief läuft im Land, bitten unsere Regierenden um Hilfe. Ich als Präsident der Vereinigten Staaten würde mich in Grund und Boden schämen!

Ja, schämen Sie sich Mr. Trump, was Sie in kaum zwei Wochen für eine Schneise der Verwüstung durch verbriefte Rechte geschlagen haben und was ihre Holzhammermentalität außenpolitisch an Schaden anrichtet, das ist historisch einzigartig, das hat es so noch nicht gegeben, wie es unfassbar ist, wie sehr Deutschland und die EU plötzlich als Glanzlichter demokratischer Werte im Rampenlicht stehen und zur Freiheitsstatue für den Rest der Welt werden.

Sie propagieren Amerika First? Herr Trump, Sie sind bereits jetzt gescheitert, denn First bedeutet Verantwortung zu übernehmen, für Menschenrechte, Demokratie und Pressefreiheit, für all jene Dinge, die Sie gerade mit der Dampfwalze plätten. Sie wollen sich einmauern? Bitte sehr. Glauben Sie nur nicht, dass unsere Kanzlerin oder ein anderer Kanzler oder einer unserer Außenminister sich je dazu herablassen wird, sich zu bücken und mit ihnen durch ein Schlüsselloch zu sprechen. Dafür werden wir Bürger sorgen, verlassen Sie sich drauf, und Ihre Bürger übrigens auch. Die sind nicht so dumm und so friedlich wie wir Deutschen in der Vergangenheit.

Sie erklären ja gerade so ziemlich jedem den Krieg, der ihnen nicht folgt, benehmen sich wie ein wütendes Kleinkind dem Mutter im Supermarkt sein Eis nicht kauft. Wissen Sie was – ich befürworte nicht die Prügelstrafe, nur bei Ihnen im Land gibt es genug Menschen, die das anders sehen. Mögen die Mütter Ihres Landes Ihnen den Hintern versohlen, denn im Gegensatz zu anderen Kindern, die man sich austoben lässt durch Ignorieren, sind Sie komplett lernresistent. Wir in Europa kennen unsere Geschichte und wollen keine Wiederholung, wir gehen damit offen um und müssen nicht in jeder zweiten oder dritten Generation erneut ausprobieren, wie sich ein 3. Reich anfühlt. Wir können es auch nicht fassen, wie uninformiert sie über Black History sind.

Sie wollten Präsident aller Amerikaner sein, das Land vereinen, Brücken bauen? Sie haben bereits jetzt das genaue Gegenteil erreicht. Sie werden zum Anschauungsunterricht für alle, die nicht mehr erlebt haben, wie es zum 3.Reich kam, das jedenfalls haben Sie richtig gut drauf, nur haben wir immer schon gesagt, und sagen es derzeit immer lauter, nie wieder. Danke, dass Sie uns demokratischen Europäern zeigen, worauf man bei Wahlen nicht reinfallen sollte, wen man nicht wählen sollte, Menschen wie Sie, LePen, und bei uns die AfD.

Danke Mr. Präsident, danke, dass Sie so vielen Menschen weltweit die Augen öffnen, wie Faschismus funktioniert, wie er Macht übernimmt, wie sehr er danach lügt und betrügt, ein Land von bunt zu braun werden lässt. Danke Mr. Trump. Und jetzt treten Sie bitte zum Wohl ihrer eigenen Bürger und zum Wohl vieler anderer Menschen und zum Wohl des Planeten zurück, wir haben verstanden …

©denise-a. langner-urso