Flüchtlinge bauten Deutschland auf, ihre Erben zerstören Deutschlands Ruf

Weißt Du was Deutschland? Dresden? Teile dieser Gesellschaft haben einen gewaltigen Dachschaden …

Was gestern in Dresden abging, das schlägt dem Fass den Boden aus, es ist widerwärtig und ekelhaft. Geschichtsvergessen. Und wenn ich im Tagesspiegel so manchen Kommentar lese, dann kriege ich das Kotzen!

Ich denke an die Hugenotten, die einst in diesem Land Zuflucht fanden und es erst so richtig zum blühen brachten.

Deutschland war schon immer ein Land, in dem es massive Zuwanderung gab. Und aus Deutschland gab es auch Menschen, die in ein anderes Land einfielen, in Amerika.

Ich denke an Deutschland und speziell an Dresden, an die dortigen Bombennächte, an den Feuersturm, daran, dass dort massiv Flüchtlinge auch am Wiederaufbau nach dem Krieg beteiligt waren, und dass die Menschen selber schuld an dem waren, was dieser Krieg für Opfer brachte, wie viel verbrannte Erde und doch waren die Menschen so dämlich an einem festzuhalten, der ein Massenmörder und Menschenschlächter ohne Gleichen war, und gemeinsam mit seinem Führer hat dieses Land ein Volk, das ihm nichts getan hatte, außer zum Wohlstand beigetragen zu haben, so gut wie komplett ausrotten wollen, Mitbürger, die deutscher nicht sein konnten.

Diesem Vernichtungskrieg war ein anderer vorausgegangen, der ebenfalls Europa in Schutt und Asche gelegt hatte, und Deutschland könnte so dankbar sein, dass man dem Land trotzdem eine dritte Chance gab, Chancen, die andere Staaten in dieser Form nie hatten, und schon gar nicht die verfolgten jüdischen Mitbürger. Und doch wurde dieses Land erneut aufgebaut und nicht etwa nur von den Urstädtern, im Gegenteil, von Flüchtlingen aus aller Herren Länder, und dass man sie nicht mehr dulden wollte, daran hatten sie auch selber Schuld. Daran führt keine Wahrheit vorbei.

Lesen bildet!

Und nein, Geschichtsbücher sind keine Fälschungen, jedenfalls nicht die, die hier verkauft werden.

Deutschland wurde aufgebaut von Flüchtlingen und deren Nachfahren erdreisten sich heute gegen Flüchtlinge vorzugehen. Wie geschichtsvergessen muss man sein, um sich so zu benehmen, um Deutschland so in den Dreck zu treten wie gestern in Dresden, wo man zur Wende auch nichts wollte, als die DM. Viele flüchteten über Ungarn und waren froh, dass man über sie verhandelte, sie aufnahm, sie ausreisen lies, Menschen, die oft so unmenschlich waren, die eigenen Kinder einfach daheim zu lassen. Auch das ist die Wahrheit. Es hätte auch anders entschieden werden können.

Die Mauer fiel, Deutschland regelte sich so, dass all jene, die nie hier in Sozialkassen eingezahlt hatten, nun ebenfalls durch diese bedient wurden. Ach ja, das kann man ja vergessen, die Neubundesdeutschen zahlten ja jetzt ebenfalls ein. Und was taten sie davor, wenn sie bereits über 40, 50, 60 und älter waren? Was hatten sie denn davor zum Sozialstaat beigetragen. Null, Nada, Niente. Und doch bekam Deutschland das hin. Und solche Menschen und deren Kinder pöbelten gestern in Dresden. Ganz ehrlich? Ihr seid alle nicht mehr ganz klar im Kopf. Bildet euch, auch eure Großeltern waren Schuld an dem, was einst ein Führer angerichtet hat. Und selbst wenn es im Osten in der Schule nicht so gelehrt wurde wie hier im Westen, ihr seid immer Teil Deutschlands gewesen, auch wenn sich eure Zuflucht DDR nannte. Ihr teilt die Geschichte dieses Landes, ob ihr es wollt oder nicht, mehr als jeder zugewanderte Türke, Amerikaner, Franzose, Iraner, Iraker und so weiter.

Wer hat euch denn vor der Wende am Leben erhalten?

Und auch das gehört zur Wahrheit, die Zwangsgelder, der Zwangsumtausch, der weit über allem lag, was anständig war, da die Ostmark nicht einmal Altmetallwert hatte, die der DDR zuflossen, jene Devisen, die euren maroden Saftladen am Laufen hielten, die sind auch von hier im Westen geborenen Zuwanderern aus aller Herren Länder erwirtschaftet worden. Und wer eure „blühenden“ Landschaften durchqueren wollte, auch der wurde deftig und weit über allem was anständig war, zur Kasse gebeten, und Verfolgte, die kaufte man gegen Bares aus und euch ab. Ihr wart Menschenhändler und Wegelagerer,

Verräter von Nachbarn, Freunden, Verwandten, Spitzel,

nichts sonst. Nein, ich sage, die meisten von euch, nicht alle.

Belügt euch nicht selber!

Und jetzt, 26 Jahre später, da, wo die Frauenkirche wieder strahlt,

wo ihr bessere Straßen als im Westen habt, da werdet ihr erneut zu Verrätern, ihr verratet all das, was durch Steuergelder und finanziellen Ausgleich an Kapital geflossen ist, ihr verratet ganze Städte, die einst Ruinen waren und die jetzt vor Touristen sich kaum retten können, ihr wertschätzt nicht, was geschafft wurde.

Wisst ihr was, es geht euch viel zu gut, sonst würdet ihr nicht dauer-protestieren sondern arbeiten, denn kein Mensch hat so viel Zeit wie ihr die Polizei dieses Staates ständig auszulasten. Und ihr verursacht mehr an Kosten als die paar Flüchtlinge im Osten. Geld, das man gut für Polizisten und die Sicherheit eurer Datschen brauchen könnte, für Neubauten, für Lehrer. Und die, die hier aus dem alten Westen protestieren, deren Land wurde auch mit Hilfe von Wirtschaftsflüchtlingen zu dem was es ist. Sie kamen aus der Türkei, aus Italien. Mensch ihr Deppen, wie wäre es mal mit Deutscher Geschichte?

Es geht euch für das, was ihr geleistet habt, viel zu gut!

Ihr seid zu satt, sonst würdet ihr arbeiten statt die Straßen mit eurem Gebrüll unsicher zu machen. Ihr habt es nicht verdient, dass es euch so gut geht, und dass dafür hier im Westen die Straßen oft maroder sind, als im blühenden Dresden, ihr habt es nicht verdient. Und wenn hier jemand meckern dürfte, dann allenfalls wir, wir in Berlin, denn diese Stadt steht schlechter da als jene, wo gestern die Einheit gefeiert wurde. Und doch sind wir offensichtlich zufriedener und latschen nicht jede Woche durch die Gegend und protestieren, wir packen die Dinge gelassener an.

So hat Berlin immer schon überlebt, ist Überlebenskünstler gewesen, sogar in Zeiten, als die Stadt von eurer Mauer komplett umbaut war. Wisst ihr was, ihr Motztüten aus dem ahnungslosen Osten? Trefft euch demnächst am Montag mit einem Geschichtslehrer und lest einmal nach, wie dankbar ihr sein könnt, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt wieder so etwas Deutschland gab, wie dankbar ihr sein könnt, dass ihr die Wiedervereinigung errungen habt, durch welchen Fehler, und die, die jetzt mitmarschieren und die nach hier geflohen sind, die ganz besonders, denn ihr kamt auch als Flüchtlinge, so wie all jene anderen, die die Chance nutzten und denen man alles umsonst gab, in den ersten Wochen der Wende. Ihr wart allenfalls Wirtschaftsflüchtlinge und sonst gar nichts, und die erhalten an sich gar keinen Flüchtlingsstatus oder Asyl.

Wisst ihr was, ihr Jammerlappen?

Ihr kotzt den Rest Deutschlands, der ganz normal versucht, auch die derzeitige Krise gemeinsam zu meistern, gewaltig an! Und sollte man euch von uns nochmals trennen, dann bitte versucht nie wieder zu uns flüchten oder die Trennung zu überwinden, denn so etwas wie euch braucht niemand, ihr seid ein Pickel am Hintern. Mottet euch ein, kauft euch von Putin meinetwegen ein riesiges Stück Land, zieht euch eine neue Mauer, aber bitte, verschwindet, denn ihr schadet dem Wirtschaftsstandort und dem Ruf dieses Landes. Und ja, nehmt alle mit, die denken wie ihr, macht euch vom Acker, zieht irgendwo hin, aber beschwert euch nicht, wenn es da auch Probleme gibt und ihr euch benachteiligt fühlt, weil man euch keine Sahne ohne Gegenleistung in den Arsch bläst.

