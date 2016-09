Gibt‘ s ja gar nicht? – Doch!

Vorwort: Dieser Artikel könnte Sie ins Zweifeln bringen und Ihre Gesundheit nachhaltig beeinflussen.

Ich mag ja Dinge, die nützlich sind, und vor allen Dingen sollten sie gleichzeitig pflegeleicht sein, und doch wundere ich mich immer wieder, wie man pflegeleicht so ansieht, schon bei so manchen Computertastaturen hat man damit ja Probleme, diese zu reinigen. Und wer die vielen Studien zu Wasserpfeifen kennt, wo ja immer wieder empfohlen wird, es möge doch bitte jeder Teilnehmer einer solchen Smokerrunde sein eigenes Mundstück benutzen, was entwickelt die Industrie da?

Smartphones zum Rauchen!

Es gibt viele Dinge, da denkt man, was soll der Unfug, und doch gibt es für sie offensichtlich Abnehmer, und da kommt man an den Punkt, wo man sagen muss, solange die Wirtschaft solchen Kram entwickelt, und solange sie dafür Absatzmärkte und Konsumenten findet, kann es uns eigentlich gar nicht so schlecht gehen, wie immer behauptet wird, denn sonst würde man sinnvoller forschen und entwickeln, aber, was soll`s.

Das, was sich manche Handyhersteller so ausdenken, das schlägt dem Fass den Boden aus, und doch existiert es, das Handy mit dem man gleichzeitig rauchen kann und das einer Art hypermoderner Wasserpfeife am nächsten kommt, obgleich ja angepriesen wird, es sei eine Art E-Zigarette. Was praktisch daherkommen tut, ist es nicht, denn sein Handy trägt man ja überall mit sich herum, und wie verlockend, wenn es gleichzeitig zur Zigarette mutiert.

Hygiene?

Darüber denkt in diesem Fall wohl niemand nach, und ich denke, wer so ein Teil nutzt, der kann auch mit der Zunge U-Bahnfenster reinigen, die Belastung mit irgendwelchen Keimen dürfte ähnlich hoch sein. Macht aber nix, ist hipp und warum soll man sich den Kopf über ungelegte Eier machen. Doch am Handy lutschen, egal wie, muss das tatsächlich sein? Ok, ähnelt es einer E-Zigarette, dann stinkt es nicht, was aber so gut wie der einzige Vorteil ist, und doch, wer sein tragbares Telefon so nutzt, der sollte immer daran denken, dass er damit eventuell zur noch schlimmeren Viren- und Bakterienschleuder wird, als ohnehin, und dass er damit auch eventuell ein viel höheres Risiko eingeht, sich selber irgendetwas einzufangen, was er gerade nicht braucht.

Und reinigen? Ne Shisha ok, aber so winzige Teile, so ein dünner Schlauch, wie man sie für ein Handy benötigt? Ich weiß ja nicht, daran scheiden sich vermutlich die Geister, und ja, Zigaretten hat man auch immer schon geteilt, nur irgendwie kommt mir in diesem Fall Old-Fashion-Smoking noch immer am gesündesten vor. Schädlich ist eben alles, wenn es ums Rauchen oder andere Drogen geht, zu denen ich an vorderster Stelle noch immer Alkohol zähle, weil Raucher mit ihren Mitteln andere nicht totrasen können und so weiter, aber ohne alles wäre das Leben halt auch tödlich und machte vermutlich nur halb so viel Freude …

Und verwirrt ist man derzeit ohnehin, denn derzeit halten Mediziner E-Zigaretten gar für einen Segen, mal sehen, wann das für alle anderen Suchtmittel auch gilt, denn es gibt eben immer mehrere Meinungen zu einem Thema, und wer zahlt, der bekommt auch das, wofür er zahlt. Gilt ja auch für Studien. Ich sag ja immer, bewiesen ist in dem Bereich erst, wenn ein Ex-Raucher aufersteht und im Zweileben nicht qualmt, dann tatsächlich länger lebt, unter komplett ansonsten gleichen Umständen …

Und ich erfreue mich jetzt an was Gestopften, aus ner schönen alten Dose ohne Beatmungspatient oder anderen Bildern, die für Kinder zu Alpträumen führen würden. Habt ein schönes Wochenende!

©denise-a. langner-urso