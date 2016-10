Kapital: Himmel und Hölle …

Da hat doch tatsächlich jemand eine Multimillionensumme gewonnen und der Spiegel gibt Ratschläge, was jetzt alles mit dem vielen Geld getan werden könnte. Und es ist nun einmal so, dass oft Menschen, die so schnell so reich werden, das Geld ebenso schnell wieder ausgeben. Dann wird in der Regel nämlich nicht mehr gedacht, dann wird Hals über Kopf verspielt, was man hat, verschenkt, geprahlt, man hat Freunde, von denen man bisher nicht wusste, dass es sie gibt.

Wohin aber mit dem Geld, das man mehren möchte, wie macht man das überhaupt in Zeiten, in denen Banken den Anlegewilligen eher noch bestrafen, wenn er sein Geld anlegen möchte, als ihn zu umgarnen? Wohin damit in Zeiten, in denen es so gut wie keine Zinsen mehr gibt? Unter das bett, in die Schublade, etwas dafür kaufen? Nun ja, in jedem der Fälle vermehrt es sich dabei nicht, es wird eher weniger, geht eventuell ganz aus.

Und da kommen dann ganz normale Mitmenschen auf merkwürdige Ideen, setzen immer öfter viel mehr Geld ein als sie eigentlich dürften, und nicht oft ist falsche Beratung oder Unwissen über Risiken schuld, wenn man plötzlich verschuldet ist, obwohl man doch eigentlich vorsorgen oder sparen wollte.

Wer rasant schnell und legal an sehr viel Geld kommen will, dem bleibt nicht viel, außer, er hat das ganz große Glück dass ihn eventuell jemand heiratet, der reicht ist, der dabei keinen Ehevertrag macht, und umgehend danach das Zeitliche segnet, am besten ohne Erben zu haben. Auch sich von jemandem wie Zuckerberg adoptieren zu lassen, käme eventuell in Betracht.

Für die einen Glück, für andere Unglück

Und ja, dann wäre da noch die verlockende Möglichkeit zu zocken, und das ohne jedwedes Gewissen, nämlich indem man in sogenannte CFDs investiert. Zur näheren Erklärung setze ich jetzt mal einen Link, denn was das genau ist, das hier zu erklären, dass es verständlich wird, dafür fällt mir nur ein, es sind eben Zockereien auf das, was man öfter auch als Spekulationen auf zum Beispiel Schweinehälften oder Weizen bezeichnen würde, und dass man mit Nahrung nicht spielt, dass man da eigentlich weniger ethisch unterwegs ist, als anderswo, das dürfte hinlänglich bekannt sein. Da ist jede Wette auf irgendein Pferd besser angesehen, obwohl das auch eher dem Wohl der eigenen Tasche, denn dem Tierwohl dient, aber was soll es, Alkohol ist auch angesehener als Tabak. Und solche Spielchen passieren übrigens auch in der Pharmaindustrie, mit Medikamenten also …

Man braucht, wenn man im Bereich der CFDs sein Glück herausfordern will, dann nur noch an alles andere zu denken, als womit man da spielt, an Papiere, und schon ist das eigene Weltbild wieder im Lot, darauf hoffend, dass der Aktienindex Dax mal eben zufällig in die gewünschte Richtung abgeht, steigt oder fällt, und schon erreicht man was man wollte, sofern genug Geld eingesetzt wurde, man hat ja in diesem Bereich die Chance, den Einsatz mal eben zu vervielfachen. Einfach mal so, ohne zu sehen, womit man da tatsächlich gezockt hat. Nicht nur mit dem eigenen Kapital nämlich, aber das hat man ja gerne ausgeblendet, wenn man gewonnen hat. Der Haken dabei ist nur, dass man eben innerhalb kürzester Zeit auch alles verlieren kann, weshalb sich solche Spielereien für Normalmenschen eher verbieten, es sei denn, sie kennen sich mit der Materie aus, nur ist man dann eben kein normaler Anleger mehr, eher im Gegenteil, denn zu begreifen, wie so ein Deal funktioniert ist etwas für Menschen, die lieber nicht denken, wer darunter leiden könnte, und andere Spezialisten, für Menschen, die eher zu viel, als zu wenig an Geld haben.

Wenn Sie investieren, igr Kapital vermehren wollen, dann schauen Sie doch genau hin, was die Kapitalanlage bewirkt oder auslöst, denn welchen Schaden man mit seiner Zockerei anrichten kann, das beweisen gerade die Geier, die über Tengelmann verhandeln. Und in diesem Fall betrifft das was da gerade in großem Rahmen abgeht, vielleicht die Verkäuferin, die neben uns wohnt …

©denise-a. langner-urso