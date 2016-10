OMG – Barbaren verteidigen „unsere“ Werte?

Wobei ich mich frage, wie unsere Werte ausschauen, wenn Erwachsene auf Kinder im Alter von 5 Jahren mit Messern losgehen, und wenn diese Barbaren derweil an Haustüren klingeln und wenn die Bewohner dann öffnen, diese volltrunken verprügeln. Tolle Werte, die mir da aufgezwungen werden, denn meine Werte sehen definitiv anders aus. Doch beschmutzt wird das Ansehen des kompletten Landes. Aber das gehört vermutlich auch zu dem, was solche Zeitgenossen als „unsere“ Werte bezeichnen, und was es unbedingt zu verteidigen gilt.

Sprich, der Blutdeutsche rennt mit Messern rum und bedroht, was nicht seines Blutes ist, und spätestens zum Frühstück, welches Barbaren gegen 7 Uhr starten und volltrunken gegen Mittag beenden, steht hier wohl der Literhumpen auf dem Frühstückstisch, damit wir Urdeutschen anschließend als grölende Horde uns trauen, den nicht blutseigenen Nachbarn zu verprügeln. Schöne neue Zeit. Überwiegend Ostdeutsche Zeitrechnung, wohlgemerkt.

Da bleibe ich lieber im Westen, auch wenn es da auch nicht sehr viel besser ist, aber doch, etwas. Und nein, das liegt nicht an zu wenig Polizeikräften, das was derzeit passiert, das liegt an zu wenig Erziehung und Anstand, gehört derweil vermutlich aber auch zu „unseren“ Werten, die es unbedingt zu verteidigen gilt, und ich gehe einfach einmal davon aus, im Osten der Republik nennt sich so etwas Gastfreundschaft, man hat es halt aus Zeitgründen nur noch nicht geschafft, das in Reiseführern zu beschreiben.

Ich hatte eine Einladung zum Geburtstag in die Anna Amalia Bibliothek nach Weimar, zum Glück wurde ich krank, und konnte es mir ersparen dorthin zu reisen, denn ich werde im Leben kein Geld in einem Landesteil lassen, dessen Werte mit meinen so verquer liegen, dass es schlimmer nicht sein kann, ich wüsste nicht, wie man Barbaren befriedet, wenn denn dort in den 3 anvisierten Tagen ich zufällig auf solche getroffen wäre, hätte irgendeinen Messerübergriff anschauen müssen, ganz ehrlich. Mehr als die Polizei zu rufen, von der man dann nicht weiß, wie sie vielleicht reagiert, nö, muss ich nicht haben.

Ich weiß auch nicht, wie es dazu kommt, dass Kinder so unterschiedlich erzogen werden, dass sie hier anders ticken als da, und 20 Jährige wie im Fall des Messerangriffs auf Kinder, die wurden ja nach der Wende sozialisiert, wobei, sozialisiert, so kann ich als Wessi das auch nicht bezeichnen, ich nenne das mal antisozialisiert.

Nö, Leute, ich kann weder mit Menschen, wie sie in Dresden pöbeln konnten, etwas anfangen, noch mit einer völlig anders ausgerichteten Polizei, da bleib ick lieba hier, hier isset ooch scheen, da järtna ick, wenns ma jut jeht ,da behalt ick meene paar Kröten und mach ne Sause in meen eignet Kaff.

„Unsere“ Werte? Die könnt ihr paar pöbelnden, unjehobelten Jammerossis, samt euren paar Westfleezn die ihr den janzen Ostteil des Landes in Verruf bringt, und dessen Wirtschaft ihr dauerhaft nachhaltig schädigen werdet, wie ihr den Rest der normalen Einwohner ebenfalls in Verruf bringt, jerne für euch behalten, ick schenk se euch jerne! Ick habs nu mal nich so mit Barberei und mit Barbaren schon ja nich …

©denise-a. langner-urso