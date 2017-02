Trump – Schulbildung? Setzen sechs! Dummheit hat einen Namen

Krass, hat es je jemanden gegeben, der mit dem Wissen eines Donald Trump auch nur einen Job als Kloputzer bekommen hätte? Unvorstellbar, und doch ist dieser Mann Präsident der Vereinigten Staaten. Kann den nicht jemand morgens in einer Schule für Erwachsenenbildung ums Eck abgeben? Nach vier Jahren kann er dann wenigstens das, was bei uns vielleicht Achtklässler können. Und Benimm-naja, da sind Hopfen und Malz ohnehin verloren.

Von „Black History“ null Ahnung, in jeder Schule in Deutschland lernt man darüber mehr als anscheinend in dem Land, dass Trump regiert. Dass der Milliardär nicht gerade der hellste ist, das hat man gewusst, aber eine totale Abwesenheit jedweder Bildung, die hätte niemand vermutet. Auch gut, dürfte ihn ein paar Wähler gekostet haben, denn dadurch hat der Mann bewiesen, dass ihm andere Menschen und deren Schicksale total am Allerwertesten vorbei gehen.

Im Umgang mit anderen Staatschefs ein Totalausfall, und wenn der Mann so weiter macht, hat er spätestens in 14 Tagen gar keine Verbündeten mehr. Putin und Co pinkeln sich derweil doch dauernd in die Hosen vor Lachen, denn was da für eine Witzfigur im Weißen Haus sitzt, das hat jetzt der letzte Feind begriffen, weshalb speziell Putin auch so ruhig bleiben dürfte.

Mir tut Frau Merkel, mir tun alle anderen Staatschefs leid, die diesen Präsidenten demnächst in Hamburg treffen müssen. Ich stelle mir da so Dinger wie heute vor, so einen Tobsuchtsanfall, solche Unkenntnis, und die versammelten Staatschefs brechen in schallendes Gelächter aus.

Wenn die widersprüchlichen Berichte stimmen sollten, so hat er nicht nur dem Iran heute massiv gedroht und Mexiko, wie wir es scherzhaft sagen würden, um die ohren gebrettert, er würde mit der Kavallerie wegen der Drogenprobleme im Land anreiten, nö so ganz nebenbei knallt der mächtigste Mann der Welt einem engsten Verbündeten auch noch wütend den Telefonhörer hin, weil dieser ihn höflich anfragt, wie es denn mit den Vereinbarungen im Falle von Flüchtlingen stünde, denn die Übernahme von 1250 Geflüchteten war ja mit Australien vereinbart. Und sein Nazifreund Bannon droht mal eben mit nem Krieg gegen China. Kannste dir nicht ausdenken, glaubt kein Mensch.

Nebenbei wird die Pharmaindustrie einbestellt, dieser regelrecht befohlen, komplette Auslandsproduktionen zurück in die Staaten zu verlagern, dort Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig Medikamente wesentlich billiger anzubieten. Ja, ne, is klar, kost ja nix, mal eben komplette Werke von einem Ende der Welt ans andere umzuziehen, wurden ja bei Ikea gekauft, baut man mal eben am Freitag ab und am nächsten Tag irgendwo anders auf, sofern man den richtigen Innensechskant Schlüssel hat und die Schrauben sich drehen lassen.

Man schlägt dauernd mit dem Kopf gegen die Tastatur und bekommt bei so viel Dummheit eine Krise nach der anderen und will am liebsten heulen, Dass Trump so einige Pleiten hingelegt hat, völlig verständlich, der hat von Wirtschaft nämlich auch Null Komma Null Ahnung. Nur dass das Wahlversprechen in Richtung Obamacare nicht so eingehalten werden kann, wie im Wahlkampf versprochen, das scheint langsam klar zu sein.

So, soll ich jetzt lachen oder heulen? Ich denke mal ich heule wegen all derer, die den Menschen nicht gewählt haben und von seinem Hass, seiner Unkenntnis betroffen sind und unter seinem Irrsinn leiden und lache, weil ich einfach nicht glauben kann, wie eine Partei so jemanden nominieren und sich auf ewig lächerlich machen kann. Glaubt tatsächlich jemand, dass die Republikaner demnächst auch wieder den Präsidenten stellen? So blöd ist ja nicht mal jemand, der sich die Hose mit der Kneifzange anzieht, oder etwa doch?

Habe nie gedacht, dass jemand ein Synonym für Dummheit mit seinem Namen ehren würde, weil ansonsten gibt man die ja seinem erfundenen Produkt und nicht einer Eigenschaft. So kann man sich täuschen!

©denise-a. langner-urso