Berlin – Finger weg von Eigentumserwerb, Bau und Modernisierung!

Heute ist im Tagesspiegel darüber berichtet worden, wie die Abstimmung zur Enteignung erfolgen und wie dazu der Text lauten soll:

Abstimmungstext: „Daher wird der Senat von Berlin aufgefordert, alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zweck der Vergesellschaftung nach Artikel 15 Grundgesetz erforderlich sind“.

Wer also jetzt noch solches Eigentum erwirbt, muss mit dem Hammer geprügelt sein, wer solches bereits besitzt, sollte sich überlegen, ob er Geld investieren will in etwas, was demnächst eventuell zur Enteignung in Betracht kommen könnte, aber vermutlich sind die Berliner viel zu dämlich um auch nur halbwegs zu verstehen, wo der Hase hin soll. Das Ziel ist nämlich, teuren Besitz mit Centbeträgen zu entschädigen.

Dieser Eingriff ist derart massiv, dass es ein Unding ist, dass dafür 7% der wahlberechtigten Berliner einfach nicht genügen dürften, zumal die Parteien ja Wählern, die so gut wie kein Deutsch verstehen, im Himmel ist Jahrmarkt erzählen können, worüber da abgestimmt werden soll, denn wie das so mit Fremdsprachen geht, haben ja Coronahäuser gezeigt, da war niemand informiert, abstimmen dürften solche Leute aber darüber, dass hier andere enteignet werden sollen. Pfui Teufel kann man dazu nur sagen.

Wer diese Stadt mit ihrem Hass auf alles, was halbwegs motorisiert ist oder sich etwas erarbeitet hat, noch attraktiv findet, dem ist wahrlich nicht mehr zu helfen, denn hier läuft alles radikal und ohne Bremsmöglichkeit auf DDR-Verhältnisse hinaus.

Was wie nur Enteignung riesiger Immobilienbesitze ausschaut, ist auf den zweiten Blick etwas komplett anderes, denn im Text wird auch deutlich: Dies gelte auch für Wohnungen, die durch einen Eigentümer „in einem Umfang gehalten werden, der als vergesellschaftungsreif definiert wird“.

Und was als vergesellschaftungsreif definiert wird, bestimmt dann wer? Der vollkommen durchgeknallte Erfinder von „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ und jeweils irgendwelchen Schreihälsen, die es zu Eigentum nicht gebracht haben oder keins wollen, die am liebsten keinen Cent zahlen würden, für das was andere zur Verfügung stellen. Wie kann man in diesem Land nur derart tief sinken?

©denise-a. langner-urso