Bundesregierung erfindet Evolutionsökonomie

Das Konjunkturpaket ist also beschlossen, und wie gut es ist, zeigt sich an den Reaktionen der Linken. An den Reaktionen überhaupt. Dieser Palnet und alles was auf ihm lebt, ist ständigem Wandel unterschlossen, und es war schon immer so, dass das, was auch einmal schnell anpassungsfähing ist, ausstirbt, so geht das auch Unternehmen, und das kann man nicht ändern.

Ja, der Stärkere überlebt, die Linke würde das als die Reichsten bezeichnen, und doch liegt sie da massiv falsch, denn die, denen die Linke ihr Geld abnehmen will, das sind häufig auch die, die ganz im Stillen und ohne genannt zu werden, im Hintergrund spenden, und das sind nicht nur Superreiche, das sind Mitmenschen, die anders wirtschaften als andere. Oft sind das Menschen, die mehrfach gescheitert sind, sich immer wieder aufrappeln, die nicht darüber reden, wie es ihnen geht, die, die einfach machen und nicht jammern, oft gegen viele Widerstände. Der Blick der Linken ist und war verengt, ist von Neid getrieben.

Aber was ist denn derzeit so besonders, wenn wir uns anschauen, was da von wem beschlossen wurde, und was kann man daraus eigentlich lernen? Wir sehen einer Regierung bei der Arbeit zu, die unter Zeitdruck effektiver ist als kaum eine andere Regierung jemals zuvor, zumindest dann, wenn man sich anschaut, wie Entscheidungen gestrafft werden können, wie viel weniger an Gesetzen und Bürokratie es eigentlich bräuchte, bis hin zu dem, was nötig ist, um effektiv und zukunftsfähig arbeiten zu können.

Bürokratie und Gesetze kosten oft mehr, es dauert dadurch zu lange, bis sich Entwicklung lohnt, bis diese Gewinne erwirtschaftet, und es beweist auch, weniger Entscheider ist mehr, auch in jedem Unternehmen. Man kann ja an China sehen, wie schnell Entwicklung gehen kann, wenn man einfach einmal störendes, zumindest kurzfristig über den Jordan wirft, und daran, welche Entwicklungen in den USA im Lauf der Zeit in Garagen entwickelt wurden und werden, auch. Wirtschaft bringst voran, was Menschen ohne wenig Gesetze und Zwang machen lässt.

Der Tagesspiegel hat die Stimmen zum Kraft- oder Konjunkturpaket, das ich lieber Evolutionespaket nennen will, richtig gut und kurz in einen Artikel gepackt. Mir wird derzeit auch wieder einmal zu viel über Ängste und Existenzängste geredet, auch von Journalisten, aber so ist eben das Leben, es ist von Anfang an Kampf und wie langweilig wäre es, wenn man niemals etwas ändern oder sich selber ändern würde, auch wenn es um den eigenen Beruf geht, mehr Berufe bringen mehr, weniger Abschluss ist mehr, bringt Lebenserfahrung. Was also bringen wir unseren Kindern bei, was machen Schulen? Sie vermitteln den Eindruck, ein Beruf, Sicherheit, am besten Beamtentum, das Denken ist noch immer tief verwurzelt, und ich halte das für einen Fehler, denn das macht das Leben stinklangweilig.

Es gibt Menschen, die erfinden sich dauernd neu, machen mal dies mal das, und kaum jemand bekommt es mit, das erfährt man erst, wenn man sie länger kennt, und da würden sich einige wundern, wenn sie feststellen, wie oft x,y,z sich neu erfunden haben, Jobs gewechselt haben, nur eins war es nie, langweilig, im Gegenteil. Ich selber zum Beispiel habe alles immer dann über den Jordan geworfen, wenn es monoton wurde, da ist von Studium bis Altenpflege, Autohandel, Wohnmobilvermietung, Schreiberei, Aufbau kompletten so gut wie erstem Callcenter, Versicherung alles dabei, ich konnte das noch nie, dieses von 9-5 und dann Beine hoch.

Mag sein, dass darunter die Rente gelitten haben mag, aber was soll es, ob und wann ich die überhaupt beantragen werde, keine Ahnung, ich bekomme jetzt ja auch kein Geld, wenn ich nicht arbeite, hat also Zeit bis es tatsächlich irgendwann gar nicht mehr geht. Und ob ich die dann noch selber beantrage, oder ob das dann andere tun müssen, abwarten.

Das Paket ist gut, was es braucht ist jetzt, überlegen, wie man zukünftige Regierungen samt Bundestag dazu bringt, wesentlich geraffter und schneller zu arbeiten als bisher, denn Zeit ist Geld, Geld bringt weiter, schneller in die Zukunft. Ich finde diese Art zu handeln besser als je zuvor und ich finde, Scheitern sollte normal sein, Wechsel einfach möglich, Bürokratie radikal abgebaut werden. Ich finde, jedes Regierungspaket sollte demnächst ein Evolutionspaket sein, das Leben aller war bisher zu langsam und langweilig.

Eingriffe nur noch wo nötig und zeitlich radikal begrenzt, damit sich jeder ständig und schnell und immer wieder neu erfinden kann Und wir müssen dringend von dem Denken weg, dass nur Abschlüsse zählen und ohne diese es nicht geht, das Gegenteil ist der Fall und muss Normalität werden, völlig unbürokratisch. Ich finde Evolutionsökonomie Klasse, denn das bringt mehr Eigenverantwortung und mehr Freude, weniger Langeweile. Irgendwie ist das Paket auch ein wenig Währungsreform …

©denise-a. langner-urso