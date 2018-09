Bundesregierung – Kaffee war gestern …

Heute genügt ein Blick in die Onlinemedien, in die von SPON, Tagesspiegel und Co und Demokraten sind umgehend auf 180, was den Kreislauf betrifft und bekommen Herzrasen, einfach so, ganz ohne Koffein. Gesünder wäre der Kaffee vor dem Hochfahren des PCs, nur hat man den bereits inhaliert, bleibt er bestimmt nicht da wohin er gehört, im Magen, und Kaffee am PC ist auch keine Alternative mehr, zumindest dann nicht, wenn man nicht ununterbrochen den Bildschirm putzen will, vom Kauf von Ersatztastaturen mal abgesehen.

Spionageverdacht bei der Berliner Polizei, AfDler in Sachsen direkt beim Verfassungsschutz, dazu die Anwerbung einer Schmalspurbürgerwehr, durch 50 stündige Ausbildung durch die in diesem Bundesland angesiedelte Polizei, und in Neukölln läuft ein Nazitrupp ganz ohne Anwerbung und Ausbildung Streife ohne Anwerbung. Mehr geht eigentlich nicht, um Herzrasen zu bekommen, wäre da nicht zuzüglich die twitternde Polizei aus Bayern, die irgendwo einen kompletten Zug stoppt und irgendwas mit DNA-Kontrollen in die Welt setzt.

Da denkt man doch, man stünde im falschen Film, was ist denn jetzt mit dem Land plötzlich passiert, dass man immer öfter den Eindruck bekommt, der Rechtsstaat sei völlig außer Kontrolle geraten, und fragt sich, wo sind eigentlich die, die ihn und das Grundgesetz verteidigen sollten? Wurden die alle ausgetauscht? Sind die dazugehörigen Verantwortlichen derweil sämtlich unfähig?

Und dann fällt einem Maaßen samt Seehofer ein und denkt sich, da hat jemand seine Stellenausschreibung nicht gelesen, was macht der verantwortliche eigentlich an so einem Arbeitstag, außer gewissen Medien dämliche Interviews zu geben und sich mit Abgeordneten zu treffen? Sollte der den Verein, dem er vorsteht nicht gründlich auseinandernehmen und anders aufstellen?

Also, ich formuliere es mal so: wenn man nach irgendwo einen Insolvenzverwalter schickt, oder jemanden, der gründlich aufräumen soll, dann steht ja wohl zuerst mal eine gründliche Mitarbeiterüberprüfung an, dann gucke ich, wer ist da Wolfs im Schafpelz, wer nicht, wem kann man vertrauen, dann wird aussortiert. Dann geht es an die Finanzen …

Aber was red ich, muss man als Bürger neuerdings Menschen, die im Staatsdienst stehen, den Job erklären? Dann kann man ihn auch gleich selber machen, und anscheinend wäre es wesentlich besser, mal nach außen zu gucken und zu schauen, ob es da nicht unter den vielen Millionen Bürgern besser geeignete Kandidaten geben könnte, so ganz ohne Parteibuch, die man nicht deswegen befördern und fordern muss, weil sie einem ansonsten am liebsten das nächste Messer in dem Rücken und ansonsten nur vors Schienbein treten würden.

Vetternwirtschaft, das sollte es überhaupt nicht mehr gehen, schon gar nicht in sensiblen Bereichen, da nämlich, wo es um Rechtsstaat und Demokratie geht, da, wo die Bevölkerung erwarten darf, dass der Staat nicht von Maulwürfen unterwandert werden kann und darf, scheint aber an so einigen Stellen noch immer vor Eignung fürs Amt zu gehen, wie wir am Fall Maaßen/Seehofer mehr als deutlich sehen und beobachten können, und das täglich.

Danke, ich will einen abwehrbereiten Rechtsstaat, der fest auf den Beinen der Verfassung steht, und nicht einen, der sich dafür das entsprechende Personal nicht leisten kann oder will.

Habe fertsch…

©denise-a. langner-urso