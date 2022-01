Deutschland – Willkommen im Chaos

Dieser Satz sollte an jedem Flughafen, an jeder Autobahn, an jedem ersten Bahnhof stehen, wenn jemand in dieses Land einreist, denn hier blickt wohl kaum noch jemand durch, was wo und ob überhaupt etwas im Bezug auf Coronaauflagen gilt. Das ändert sich hier schneller,als der Sekundenzeiger einer Uhr wandern kann.

Auch die Bundesregierung gibt derzeit kein gutes Bild ab, es kommt einem vor, als regierten die schon Dekaden und man wünscht sich nichts so sehr, wie baldige Neuwahlen. Abgeordnete des Bundestages sind neuerdings bessere Menschen, deren Gesundheit hält 3 Monate länger, als die jeden Bürgers, warum auch immer, vielleicht wurde denen ja was anderes verimpft als dem Wahlvolk.

Die Grünen haben Neubau schon immer abgelehnt, dazu gab es genug zu lesen, da wundert es vermutlich niemanden, dass Habeck, der säckeweise als Minister am Monatsende Geld von der Bank bekommt, mal eben ohne Ansage sämtliche Fördermittel für umweltfreundliche Bauten und Sanierungen stoppt.

Ich würde ja die Fördergelder für sinnentleerte Windräder, mit denen an Land und im Meer unendliche Bodenverdichtungen angerichtet und dort Umweltschäden verursacht werden stoppen, und dort mit der Begründung, die Habeck beim Neubau anführt, dass es nämlich längst Standard ist und sich zwangsweise durchgesetzt hat. Jawohl zwangsweise, denn der Strom kostet die Hölle, und könnten die Bürger auch Anbieter anderer Länder nutzen, aus Frankreich oder Polen beziehen, wäre kaum jemand derart dämlich noch Strom deutscher Anbieter zu beziehen, soviel ist sicher.

Überhaupt scheint die komplette Bundesregierung sich durch Medienberichte im Dauerpanikmodus zu befinden, und das trägt auch dazu bei, dass die Lage um die Ukraine ständig von gewissenlosen Journalisten heißer geschrieben wird, als sie vermutlich tatsächlich ist. Oder glaubt wirklich irgendjemand daran, die Russen würden gleichzeitig die Ukraine, Finnland, Schweden und Norwegen besetzen, dort einmarschieren? Für wie blöd halten solche Leute Putin eigentlich? Dabei wäre die Sache eventuell schnell erledigt, wenn die Ukraine sich für so neutral wie die Schweiz erklären würde, oder ist man da tatsächlich derart dämlich, dass man nicht sieht, wie teuer so eine Natomitgliedschaft ist? Nichtmal Deutschland stemmt bisher die unendlich hohen Kosten!

Also, nochmal Willkommen in Deutschland, im Chaos, anders kann man das nicht mehr formulieren.

©denise-a. langner-urso