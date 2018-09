Herr Seehofer, machen Sie sich gefälligst vom Acker!

Und nehmen Sie ihre rechten Freunde und Spezies gefälligst mit nach Bayern zurück. Es reicht! Mit ihrem gefährlichen Populismus versuchen Sie und ihre Freunde den Bürgern dieses Landes einzureden, sie hätten keine Heimat, und deshalb bräuchte es dafür jemanden, der ihnen eine solche baut, derweil Sie den einzigen Mann aus dem Amt werfen, der sich mit Heimat auskennt, um ihn durch jemanden zu ersetzen, der dafür Millionen unserer Mitbürger jüdischen Glaubens und mit Migrationshintergrund zu Opfern von Rassisten und Menschenfeinden macht.

18% der Mirbürger dieses Landes sind derweil derart verbohrt, dass ihnen jedes Mittel recht ist, um dieses Land von allem reinigen will, das sie als störend empfinden, das sie ablehnen und die das, was unsere heutige Kultur ausmacht und das friedlich, aufgeschlossene, fröhliche Zusammenleben von 82% der Bürger schlichtweg auslöschen würde.

Sie, Herr Seehofer, und ihre Freunde sind derjenige, der ununterbrochen zuzüglich Öl ins Feuer all dieser verqueren gießt. Wenn es Ihnen ein derartiger Dorn im Auge ist, dass mehr als 80% der Bevölkerung dieses Landes hier bereits wissen, wie Heimat auszusehen hat, dann braucht es niemanden, schon gar keinen sturen, alten Mann, der völlig aus der Zeit gefallen ist und die Zukunft bereits hinter sich hat und mit einem Bein bereits in der letzten Heimatkiste steht.

Wenn ihnen eine popelige Wahl in Bayern mehr Wert ist, als Demokratie, Menschenrechte und Grundgesetz, dann haben sie die vielen Schüsse nicht gehört, die ununterbrochen friedliche, demokratische Demonstranten, den Pöblern von AfD, Pegida und Co entgegensetzen. Die Mehrheit dieser Menschen will Ihre merkwürdige Heimat nicht, lehnt Ihren Populismus ab und möchte einfach nur eins, das Land zurück, wie es war, kurz nachdem die Mauer fiel und sich alles in den Armen lag, will das Land, wie es sich zeigte, nachdem Deutschland kurz darauf Weltmeister wurde. Sie tragen eine Mitschuld daran, dass unsere Fahne mehr und mehr zum Symbol von genau dem Gegenteil, von Abschottung, Mauern und menschenverachtenden Angriffen auf unsere jüdischen Mitbürger und Menschen mit Migrationshintergrund wird.

Die Völker der Welt schauen auf dieses Land und schütteln mit dem Kopf, verstehen die Welt nicht mehr und fragen sich, wie es dazu kommen konnte, dass wir den Feind im eigenen Haus, direkt an den Schaltstellen der Macht sitzen haben. Mit Ihnen, Herr Seehofer nehmen dieses Land und sein Ruf täglich mehr Schaden. Und wenn Ihnen dieses Land und seine Bürger angeblich so sehr am Herzen liegen, dann sollten Sie entweder umgehend das Amt niederlegen oder die CSU sollte diese Regierung verlassen.

Es gibt diverse andere Parteien, denen mehr an den 82% der Wählerschaft liegt, die fester zum Grundgesetz und den darin beschriebenen Werten stehen, als Sie und Ihre Partei mit Rechtsdrall. Machen Sie in Bayern was Sie wollen, dort scheint das mehr Menschen zu gefallen als im Rest der Republik. Ich nämlich habe verflucht nochmal keine Lust mehr auf ihre Sperenzchen, ihre Menschenfeindlichkeit, ihre Verbohrtheit. Machen Sie sich einfach vom Acker, egal wie!

