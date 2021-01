Lewis Hamiltons Zukunft bei Mercedes ist weiterhin nicht geklärt

Die Hängepartie zwischen Lewis Hamilton und Mercedes geht weiter. Der siebenfache Formel 1-Weltmeister hat den Sport im letzten Jahrzehnt mehr geprägt als jeder andere und gilt als bester Fahrer im Feld. Da er in Sachen Weltmeistertitel mit Formel 1 Legende Michael Schumacher gleichziehen konnte, gilt der Brite Hamilton jetzt schon als einer der besten Rennfahrer aller Zeiten. Trotzdem ist er aktuell ohne Vertrag in der Formel 1. Aktuelle Spekulationen weisen allerdings darauf hin, dass eine Vertragsunterschrift kurz bevorstehen könnte.

Neben der Corona Pandemie ist der Vertragspoker zwischen Lewis Hamilton und Mercedes das Thema im Kreis der Formel 1. Der einzige Grund dafür, dass die Diskussion um den „vertragslosen Weltmeister“ noch nicht mehr Fahrt aufgenommen hat, ist Corona. Das hochansteckende Virus ist noch lange nicht unter Kontrolle und wirft seinen Schatten auch auf die Saison 2021. So ist der Saisonauftakt in Australien erneut abgesagt und viele andere Rennen stehen auf der Kippe. Finden die Rennen statt, ist davon auszugehen, dass viele Rennen wie schon in der Vorsaison vor leeren Rängen ausgetragen werden . Dass eine Saison 2021 stattfindet, steht aber außer Frage.

Auch für die kommende Saison gilt Lewis Hamilton als absoluter Topfavorit auf den Meistertitel. Es ist davon auszugehen, dass Hamilton seinen Vertrag bald unterschreibt und auch 2021 dem Formel 1-Feld davonfährt. Dass Mercedes auf Social Media einen Kugelschreiber postet und sich kurz danach Hamilton auf Instagram zu Wort meldet und verkündet, dass aktuell viel im Hintergrund gearbeitet werde, sind deutliche Hinweise auf eine baldige Einigung.

Warum die Verhandlungen zwischen Mercedes Motorsport und Hamilton so lange dauern, ist nicht ganz geklärt. Spekulationen weisen darauf hin, dass Hamilton sich einen langfristigen Vertrag wünsche und in seiner Zeit bei der Marke mit dem Stern bestimmte Mitspracherechte haben möchte. Manche Medien berichten darüber, dass Hamilton sich seinen Teamkollegen aussuchen möchte. So wolle er verhindern, dass ein Rennfahrer, der auf Augenhöhe Hamiltons agiert, sein Teamkollege werden könnte.

Auch das Geld ist immer wieder ein Thema. Hamilton ist sicher der bestbezahlte Fahrer im Formel 1-Feld und möchte sich seine Tätigkeit bei Mercedes hoch entlohnen lassen. Es ist von einer zweistelligen Millionensumme im Jahr die Rede. Da sich die Verhandlungen so lange hinziehen, melden sich immer mehr ehemalige Rennfahrer mit Kritik zu Wort. Besonders deutlich wird EX Pilot Christijan Albers in der Tageszeitung De Telegraf. Er sagte: „Die Welt brennt. Er muss realisieren, dass sein Geschäftsmodell nicht länger funktioniert. Zumindest ist es nicht gut für sein Image.“

Trotz der Spekulationen und Kritik ist man bei Mercedes sehr optimistisch. Hamilton sei der beste Fahrer der Welt und wolle sicher in der nächsten Saison im besten Auto sitzen. So wird er auch früher oder später seinen neuen Kontrakt beim Mercedes-AMG Petronas Formula One Team unterschreiben.

