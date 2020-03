R2G Berlin, wo die Polizei und Vernunft das Nachsehen haben

Und jeder vernünftige Bürger der seine vier Wände hütet, übrigens auch. Denn je mehr andere bestimmte Dinge missachten, umso länger werden die Isolationszeiten, bleiben die derzeitigen Gesetze bestehen, steigen Krankheits- und Todestahlen müssen andere massive Hilfestellung leisten unter einsatz ihrer Gesundheit, leidet auch die Wirtschaft, wird die Stadt abhängiger von Steuermitteln anderer Bundesländer, was eine bodenlose Unverschämtheit der hier sich gegen den Trend, der anderswo Tagesordnung ist, verhaltenden Bürger ist. Und auch bodenlos frech gegen alle, die sich Gesetzen freiwillig beugen, die es so noch nicht gegeben hat.

Wir erleben gerade eine die gesamte Menscheit bedrohende Krise und die Polizei bekommt jetzt das Versagen der Politik der Stadt zu spüren, wie man es sich niemals hat vorstellen können. Das ist auch kein Wunder, wenn ansonsten ständig von Grünen und Linken dieser Stadt auf sie eingeprügelt, ihr zu viel Härte vorgeworfen wird, und wenn man ununterbrochen hört, wenn es um Familienclans und Drogendealer geht, man habe niemanden zu diskriminieren. Jetzt rächt sich das, ganze Gruppen spielen Katz und Maus mit der Polizei, hier eine Sponatanversammlung von 100 Personen, dort eine von 200 Personen und die Parks sind voll wie sonst auch. Harte Strafen weit und breit nicht in Sicht.

Die Linke propagiert derweil Berlin solle sich an Bogota orientieren, Radwege betreffend und einer nach dem anderen wird urplötzlich und innerhalb weniger Tage neu installiert, verbreitert. Bogota, alles klar, eine graue Stadt aus der Reiche flüchten und man die Armen sich selber überlässt, wo Kriminalität mehr als anderswo an der Tagesordnung ist, aber Hauptsache die Ärmsten haben tolle Radwege: Kopf-Tisch.

Grüne Stadträte machen je nach Bezirk was sie wollen, kaufen Mietwohnungen zu Wucherpreisen und in Zeiten von Corona wollen sie nicht, dass Gelder der Stadt für ein vermutlich dringendes Krankenhaus am Funkturm ausgegeben werden.

Derzeit rufen Grüne auf sozialen Netzwerken dazu auf, bei der Earthhour mitzumachen, das Licht auszuschalten, und du fragst dich, was reitet solche Menschen? Es sterben weltweit Menschen, Jobs gehen flöten, Kurzarbeit an allen Ecken und Enden, Menschen haben wenig soziale Kontakte, können ihre Liebsten in Krankenhäusern nicht besuchen, Heiraten fallen ins Wasser, Enkel dürfen die Großeltern nicht sehen. Man trifft sich online, skypet und den Grünen fällt ein, man solle Strom sparen.

Sagt mal, geht es eigentlich noch perfider als in Krisenzeiten nichts weiter als Klientelpolitik zu machen? Linke und Grüne aber tun genau das, schaffen es nicht die IBB derart finanziell auszustatten, dass dieser das Geld nicht ausgeht, da brechen die dringend benötigten Server zusammen, der Datenschutz ist verheerend, wenn Antragsteller dort an fremde Daten gelangen. Aber Hauptsache irgendwo ist am gleichen Tag ein neuer Radweg entstanden.

Ein kruder SPDler derweil bedient eine andere Klientel und meint gar, man könne den Flughafen Tegel doch jetzt mal eben gleich ganz schließen …

Tut mir leid, solchen Parteien, die selbst in Krisenzeiten, die die komplette Welt bedrohen und Zehntausende das Leben kosten, nichts weiter tun als Politik für die eventuell eigene vorhandene Wählerschaft will ich weder dieses Land noch mein eigenes Bundesland überlassen, mir fällt dazu tatsächlich überhaupt nichts mehr ein.

Ich formuliere es mal so: Was nützen toten Mietern günstige Wohnungen, an Corona verstorbenen Radlern neue Radwege? Was nützt es der Stadt nach der Krise, dass hier riesige Unternehmen vertrieben werden? Und auch die Polizei hat mehr und Besseres verdient als eine Politik die es schafft, dass viele Bürger vor ihr gar keinen Respekt mehr haben. Es reicht, hat es vorher schon, aber irgendwann muss auch der dümmste Wähler erkennen, wie sehr ihm derartige politisch Agierende schaden. Es ist zum Verzweifeln!

©denise-a. langner-urso