R2G Corona-PK Berlin – Es gibt zu viele Verbote …

Wer eben die Pressekonferenz aus Berlin geschaut hat, der fasst sich nur noch verzweifelt an den Kopf, was da verkündet wurde, nämlich Maßnahmen die die eigene Klientel schützen, allen voran Radfahrer. Radfahrläden bleiben offen, man verärgere nie, nie, niemals Radfahrer in Berlin.

Tenor im Berliner Senat quasi: weiter wie bisher, es gibt ohnehin zu viele Verbote, was ja auch gesagt wurde. Spielplätze bleiben offen, Zoo und Tierpark dürfen wieder öffnen, raus auf die Grünflächen, rein in die Parks, frische Luft ist gesund, aber haltet bitte den Mindestabstand von 1,50 Metern, achtet darauf auch auf Spielplätzen, und wie all das in den letzten Tagen gelungen ist, das hat man speziell in Berlin ja anschauen können, nämlich gar nicht.

Aber keine Sorge, der Senat kümmert sich, baut gemeinsam mit der Bundeswehr auf dem Messegelände ein zusätzliches Coronakrankenhaus, falls die Freizeitfreude denn doch nach hinten losgeht, könnte ja eventuell passieren.

Berlin und R2G haben den Donnerschlag offensichtlich immer noch nicht gehört, der Senat von Berlin verhält sich nicht besser als ein gewisser Skiort. Aber was will man auch anderes erwarten, irgendjemand muss den Mist ja gewählt haben, und nein, ich war das ganz bestimmt nicht, und auch aus meinem gesamten Umfeld hat keine der drei Regierungsparteien von R2G eine Stimme bekommen und wird auch im Leben keine mehr erhalten.

So nicht, liebe Damen und Herren Verantwortlichen, ihr beschleunigt, was andere zu entschleunigen versuchen, ihr bringt Ärzte und das Pflegepersonal bereits jetzt an die Grenzen des Wahnsinns, gefährdet dauerhaft die Wirtschaft der Stadt, ausgenommen aller natürlich, die noch öffnen können und natürlich eurer besonders umsorgten Radfahrer und dem was dort für eure Politik nötig ist.

Man schaut neidisch nach jeder Regierung, in der CDU und CSU die Ansagen machen, man hofft immer, irgendwann wird diese Stadt vom Bund mitregiert, anderweitig nach Brandenburg zugeschlagen, ihr der Hauptstadtstatus entzogen. Diese Regierung von R2G ist der Fail des Jahrhunderts. Man sehnt sich nach einem starken CDU Kanzler vom Format Spahn, der die Krise hervorragend meistert, zumindest für den Rest des Landes, und nach einem Regierungschef für Berlin vom Format Söder.

Wir können das nicht alleine stemmen, jammert man und kauft in Normalzeiten überteuerte Mietwohnungen, bricht eine Krise aus schreit der R2G Senat nach Bundeswehr, dem Bund und Finanzhilfen, nur um Klientelpolitik für potentielle Wählergruppen und nicht für die gesamte Stadt zu machen. Rette uns endlich jemand vor diesen Akteuren, denen selbst in Krisenzeiten der eigene Hintern wichtiger ist als die Gesamtbevölkerung dieser Stadt.

Berlin könnte so viel mehr und wird derart schlecht regiert, dass man sich in Grund und Boden schämt, wenn man nach dem gefragt wird, was hier getan wird. Berlin braucht endlich Politik für alle und nicht Klienteltruppen, die am lautesten brüllen. Berlin braucht dringend politischen Wandel, damit die Stadt nicht zum Dorf verkommt und vollends gegen jede Wand gefahren und vollends in Grund und Boden gewirtschaftet wird.

Ich bin entsetzt von dem was auf der Pressekonferenz gefaselt wurde, tut mir leid, Berlin ist ein Risiko für Umland und Bundespolitik, Risioko für jeden Steuerzahler anderswo, Risiko für die, die den Länderfinanzausgleich zu leisten haben.

©denise-a. langner-urso