Ramelow – Widde Witt Bumm Bumm

Wenn man sich anschaut, wie mit der Coronakrise umgegangen wird, so kann man als vernünftiger Mensch nur mit dem Kopf schütteln, denn wer sich etwas mit Viren beschäftigt, der weiß derweil, wie in dem Bereich Ausbreitung passiert und wie schwer es ist, das zu verhindern. Ein Blick darauf, wie verzweifelt versucht wird, bestimmte Kinderkrankheiten auszurotten, sollte Warnung genug sein, wenn man nur auf Masern und Co schaut, aber was ist so ein unsichtbares Ding schon, wenn es um Landesfürsten geht? Vor denen haben sie gefälligst zu kuschen und sich so zu verhalten, wie diese es sich wünschen. Nur weder Menschen noch Viren sind vernunftbegabt, und was die einen könnten, nämlich lernen, schaffen die anderen durch Unsichtbarkeit und eventuelle Mutation.

Wer hat eigentlich das Wort Landesfürsten erfunden, man weiß es nicht mehr genau, und wer ist es, der ihnen jene Macht zuteilt, die sie in Krisen eigentlich abgeben sollten, die derart tötlich verlaufen können, wie Kriege? Das ist das Grundgesetzt, und selbst das wird hin und wieder der Entwicklung der Geschichte angepasst, weil man lernt, dass Menschen und Lebensweisen sich verändern, das nichts für immer Bestand hat, dass Lebensweisen sich ändern. Und es zeigen uns Mitmenschen, dass manche Dinge Jahrzehnte oder länger dauern, bis sich überhaupt etwas bewegt. Beispiele dafür gibt es genug, es bräuchte ein Buch um sie alle zu benennen.

Wer nur in der Lage ist, auf den Moment zu reagieren, der hat in der Geschichte schon verloren, der darf gerne ein gallisches Dorf regieren, mehr empfiehlt sich dann allerdings nicht, denn Politik ist kein Comic, kein Märchen, Politik reicht weiter, die Bundeskanzlerin beweist das wieder und wieder und doch erkennt auch das nur, wer fähig ist, Dinge auch weiter zu denken, als bis zur eigenen Nasenspitze. In seinem Bundesland ist es Ramelow, in Berlin sind es Linke und Gruene, die weltpolitisch mitspielen wollen und nicht erkennen, dass ihr Wirkungskreis nun einmal begrenzt ist, aber was solls, niemand von denen hat die Weitsicht ein Land wie Deutschland erfolgreich zu lenken, nicht ein einziger, der ständig Widde Witt Bumm Bumm regional singt und verkennt, dass die Welt etwas größer ist, und dass kein popeliger Stadtrat oder sogenannter Landesfürst ihr seinen Stempel weltweit wird je verpassen können, denn dazu gehört mehr als öffentlichkeitswirksames. „Jeder ist sich selbst der Nächste, jetzt komme ich“ Gebrüll.

Ramelow verhält sich derzeit wie jemand der meint, in einem Weltkrieg werde sein Dorf aber bestimmt nicht angegriffen, derweil die Stadt ununterbrochen bombardiert wird, und jeder seiner Bürger könne getrost die Stadtmauern verlassen, passiert ja nichts, so verhalten sich auch Linke und Grüne, und längst sollte doch begriffen worden sein, dass es eben nicht so sein wird, dass Bolsonaro sich mit irgendjemandem in einen Arbeitskreis hocken und Abholzung beenden, dass Israel und die Palästinenser plötzlich Frieden schaffen, in Ungarn Homosexuelle gefeiert und in Russland oder China Pressefreiheit gewährt werden würde, nur weil der Rest der Welt das fordert, was ja eben so auch nicht ist, denn nicht einmal komplette Gleichberechtigung, auch wenn wir hier damit wesentlich weiter sind, ist gewährleistet, ganz zu schweigen davon, dass weltweit massiver Rassismus herrscht.

Ramelow aber meint, Viren brechen urplötzlich regional aus, und wenn dies geschieht, dann steht plötzlich alles still, weil es unbeweglich macht, weil es derart schmerzt, dass der Mensch sich nicht mehr bewegen kann. Irgendwie so, und dann sei es auch unproblematisch jeden Virenträger einzufangen, Hauptsache, die am lautesten schreienden Unzufriedenen seien endlich still und ihm derart dankbar, dass er demnächst auch noch Fürst bleiben kann. Nur da täuscht er sich, damit verärgert er nämlich jene, die halbwegs zum Denken fähig sind, weil ihnen statt Egoismus Hirnzellen gegeben wurden, die sie fähig sind zu verknüpfen und mit ihnen mehr anzustellen als nur ein Mundwerk zu bewegen, das mehr als Widde Widde Witt Bumm Bumm herausbringt. Um die kann es einem nur leid tun, dass sie mit Ramelow derart gestraft sind, und die anderen, die haben ihn wirklich verdient, ihren fürstlichen Vorsinger. Bis sie eventuell das Virus erwischt, und dann will wohl niemand in Ramelows Haut stecken, oder?

©denise-a. langner-urso