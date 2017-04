Der irre BVB-Spekulant – Früher war doch manches besser

Zu einer Zeit, als der Fußballfan sich noch nicht den fehlenden Kasten Bier mit einer Drohne in das 13. Stockwerk liefern und damit riskieren konnte, dass dieser vielleicht doch durch Drohnenversagen unten der schwer bepackten Oma auf den Kopf hätte fallen können, als Spieler noch nicht zur Tradingmasse ihrer jeweiligen vereine verkommen waren, und als ein gewisser Herr Facebook noch nicht im Traum daran denken konnte, Gedanken live mitlesen zu wollen.

Sagt mal, gehts noch? Wann wird denn hier endlich aufgewacht und erkannt, dass die Menschheit nicht alles braucht, was machbar und verfügbar ist. Und wann verschwindet solcher Irrsinn oder wird für Müller, Meier, Schulz verboten?

Muss denn jedes und alles was machbar ist, erst menschliches Leid auslösen? Es gibt einfach Dinge, die könnte man, wenn man denn nur etwas mehr Vernunft hätte, etwas mehr an Verstand, verbieten. Und Lebensmittelspekulationen oder noch schlimmer, die Möglichkeit quasi mit Menschen an Börsen Gewinne oder Verluste erzielen zu können, all das sind Sachen, die gehören für mich definitiv dazu.

Ja,ja, ich höre schon, wie jetzt viele schreien, Verbote, Verbote, Verbote, und was ist mit freier Wirtschaft und Handel?

Denen sage ich, was derzeit möglich ist, ist dermaßen widerwärtig, speziell im Sport und im Handel, dazu fällt mir rein gar nichts mehr ein, auch nicht dazu, wie wir mit unserem Nutzvieh umgehen und wie wir es zulassen, dass es auf Transporten so abartig grausam behandelt wird. Und ja, jedes mal gibt es dann einen eher lauten Aufschrei und hinterher ändert sich nichts.

Ja, was glauben wir denn, was da täglich so vor sich geht? Was ich nicht sehe, nicht täglich lese, ist weg, oder wie? Rinder werden vermutlich derweil gebeamt, Menschenhandel existiert nicht? Ja doch, es gibt sogar richtige Sklavenmärkte,nur interessiert das hier so gut wie niemanden, und was im Umfeld unserer ach so beliebten Sportart Fußball passiert, sei besser, diese Sekundenwetten, Puts und Calls?

Es ist für mich einfach White-Collar Crime, nichts anderes. Auf den Niedergang von Unternehmen wetten? Mieser geht es wirklich nicht, oder fände es irgendjemand gut, wenn das, was im Umfeld des BVB eben passierte, eines unserer Unternehmen wie VW oder so getroffen hätte, in noch viel größerem Ausmaß?

Wer Wetten will, für den gab es früher Totoscheine, und das war auch gut so, nicht mehr, nicht weniger, und heute können gewisse Menschen den Hals nicht voll bekommen, wollen schnell reich werden, obwohl sie einen eigentlich tollen, noch dazu zukunftsfähigen Job haben. Und deshalb machen sie Anschläge und spekulieren auf Tote?

Ganz ehrlich, was ist bei solchen Menschen eigentlich schief gelaufen, was bei denen, die auf Missernten setzen, was bei denen, die mit Menschen handeln, und dazu gehören auch Frauen, Männer und Kinder auf unserem Kontinent im Bereich Prostitution.

Und was läuft in unserer Politik schief, wenn die nicht dazu in der Lage oder nachhaltig gewillt zu sein scheint, all diesen Irrsinn nachhaltig zu bekämpfen, nicht zu verbieten, gar nicht erst zu erlauben, wenn für die Bekämpfung solch widerwärtiger Verbrechen zu wenig Geld und Personal zur Verfügung steht, Gesetze mit massiven Lücken entstehen?

Wird da wirklich so viel an Steueraufkommen generiert, dass man seine Lobbyisten weiterhin bei Laune halten muss, sind da so viele in verschiedenen Bereichen, die mit dem, was normalen Menschen völlig abgeht, so viel Geld verdienen? Ganz ehrlich, ich verstehe langsam tatsächlich nicht mehr, was hier abgeht.

Die BVB-Story ist für mich zumindest so das aberwitzigste, wahnsinnigste, irrste, was mir je untergekommen ist, und wenn nicht jetzt, wann dann entschließt sich unser Gesetzgeber, all das zu verbieten, was zu solchen Aktivitäten überhaupt erst führt. Wenigstens hier bei uns?

Und ja, ich bin auch der Meinung, Drohnen in Privathand gehören auch verboten, bevor wie gesagt, irgendwann irgendwo ein Kind um seine Großmutter weinen muss. Ganz ehrlich, es gab Zeiten, da war tatsächlich manches besser, und ein klein wenig könnte Politik uns davon tatsächlich zurückgeben. Und das will nicht heißen, dass ich kein Technikfan und gegen sinnvolle technische Entwicklungen bin, im Gegenteil, und eins noch, meine Gedanken wir Herr Facebook garantiert nie zu lesen bekommen, es reicht!

©denise-a. langner-urso