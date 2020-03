R2G Berlin? In Zeiten von Covid- 19 Totalausfall

Was macht eigentlich der Berliner Senat in Zeiten wie diesen, wo anderswo ganze Schulen gesperrt werden, ganze Länder sich abriegeln? Gefühlt viel zu wenig, hier läuft der Schulbetrieb selbst dann weiter, wenn Schüler Kontakt zu einem erkrankten Lehrer hatten, hier gibts eine Hotline, die teilweise nur mit 5 Mitarbeitern besetzt ist, Anlaufstellen, die Menschen, die sich prüfen lassen wollen, weil sie aus betroffenen Gebieten kommen, beschimpfen und wegschicken, ihnen drohen. Immerhin bestellt heute die Charite 100 Beatmungsgeräte, und wenn die aus China kommen, stehen die der Millionenstadt dann wann zur Verfügung? Eben, es ist zum Haare raufen, wie schlecht in Berlin die Dinge funktionieren.

Und die Hauptstadtmedien, wie Tagesspiegel, Morgenpost und Co? Wo bleibt die Kritk am Nichtstun des Senats, am Bürgermeister von R2G, weit und breit nichts zu lesen?!

Nochmal, 100 Beatmungsgeräte für fast 4 Millionen Bürger, naja, für Lompscher, Schmidt und Co, die ja so geniale Politik für die Berliner und die Wirtschaft hier machen, sind dann wenigstens genug medizinische Geräte vorhanden, Hauptsache die Regierenden sind bestens versorgt, wenn in Berlin das Virus richtig böse zuschlägt. Sozialismus ist halt so, Regierende First, und beim Schlangestehen fühlen sich gewisse Herrschaften ja auch besonders wohl und fast wieder wie in der DDR. Warum also Handeln, wozu Hektik, ist man ja noch von früher gewohnt, dass sich Bürger schon irgendwie selber helfen und das nehmen, was irgendwo unbeaufsichtigt rumsteht oder von Transportwägen fällt …



Breitere Radwege werden geplant, damit Radfahrer auf der Oberbaumbrücke sicherer sind, Poller werden ausgetauscht, Geflüchtetencontainer reaktiviert, die Obdachlosen ob ihrer Höhe im Winter nicht zur Verfügung stehen durften. Kinder reisen quer durch die Stadt, selber vielleicht nicht infiziert, dennoch aber eventuell Virenträger, dürfen ältere Mitmenschen dadurch in Gefahr bringen, kümmert in Pankow niemanden, im Rest der Stadt auch nicht, man kümmert sich hier gemeinsam mit der Linken lieber darum, Bebauungspläne kurzfristig zu ändern, um Bauen zu erschweren bis zu verhindern.

Die Gesundheit der Bürger aber scheint eine untergeordnete Rolle zu spielen, die Kliniken sind ohnehin in der Stadt am Limit, und das seit Jahren, sich selber überlassen, weil der Senat sich höchstens um die von fehlenden Radwegen und über teure Mieten jammernde Klientel von Linken und Grünen kümmert, alles andere vernachlässigt, sogar die Polizei, was schon lange niemanden mehr wundert, die sich bemüht, Spielplätze von Drogenspritzen und Sandkästen von Drogen halbwegs zu befreien, ohne irgendwie sich Unmut von Linken und Grünen zuzuziehen, die am liebsten ja das Hanf und andere Drogen freigeben würden, und die es derweil offenbar auch kaum noch zu scheren scheint, wie massiv Vergewaltigungen, rechte Kriminalität sowie linke, massiv angestiegen sind.

Diesem Senat scheint alles egal zu sein, Hauptsache man arbeitet für alle, die gesund genug sind, am lautesten auf Straßen zu brüllen, nur die, die davon die Nase gestrichen voll haben, die sind ihnen egal, nichts wird hier abgesagt, verschoben, auf die, die sich ja nicht lauthals äußern, kann man wohl als Wahlklientel verzichten, gibt ja genug andere Dumme, die R2G umgehend erneut ins Amt verhelfen würden.

Der Senat von Berlin wird im Krisenfall zum Totalausfall, der die Reichtagskuppel schließt- oh menno- ganz großes Kino!

©denise-a. langner-urso