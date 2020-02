Gedanken zu Covid- 19

Viren suchen sich ständig neue Wirte, und noch weiß niemand genau, welches Tier eventuell der Erstwirt war. Aber, gehen wir ruhig einmal von der Fledermaus aus. Fledermäuse fliegen umher, lassen Kot fallen. Was passiert, wenn dieser eventuell auch auf freilaufende Schweine trifft, und durch diese mit der Nahrung aufgenommen wurde?

Das Schein ist dem Menschen ja in vielem ähnlich. Oder, was passiert, wenn Schweine gezüchtet werden und von bereits infizierten Menschen versorgt werden, die noch nicht einmal wissen, dass sie es sind, wenn dieses Fleisch dann in Umlauf kommt.

Das sind nur Gedanken, bitte nicht falsch verstehen, aber wenn das Virus eventuell eben doch am Schwein sein sollte, dann könnte man auch die hohen Infektionszahlen besser erklären, auch freilaufende Hühner kommen mir noch in den Sinn.

Ich denke, es sollte die Wissenschaft sich das spätestens jetzt einmal anschauen, denn über weltweit viel gegessenes Fleisch, seinen eventuellen Export, könnte man auch die rasante Verbreitung über immer mehr Staaten erklären, und die hohen Infektionszahlen eventuell auch. Ich würde ganz einfach auch einmal einen Blick darauf werfen.

Überhaupt gibt es jede Menge weitere Fragen, etwa die, ob Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, danach Immunität aufweisen, denn es gibt ja auch Menschen, die zwar Träger sind, selber aber nicht erkranken.

Die nächste Frage ist ebenso ungelöst, wer zahlt eigentlich die Gehälter jener Menschen, die jetzt irgenwo zwangsweise und obwohl nicht erkrankt, unter Quarantäne gestellt sind, denn sie sind ja gesund. Für Unternehmen wurde die Frage ja bereits beantwortet, greift dort die Quarantäne, ist der Arbeitgeber in der Pflicht zur Lohnfortzahlung und auch Kurzarbeit könnte dann greifen.

Weiterhin sollte geklärt werden, wie zum Beispiel Berlin es bewältigen will ganze Stadtteile eventuell abzuriegeln, und woher dann das Personal zur Versorgung des betroffenen Stadtteils kommen soll, warum noch immer nicht jeder Arzt mindestens bei Verdacht testen kann, wer das zahlen soll, denn dass Menschen quer durch die Stadt von a nach b und c geschickt werden, das geht mal gar nicht, sind sie nämlich tatsächlich infiziert, ist das unweigerlich der Supergau, denn wer kann vorhersagen, wie viele Mitmenschen sie dabei anstecken?

Wer will dafür die Verantwortung übernehmen? Weiterhin muss umgehend angesagt werden, wer die Kosten solcher Tests zu tragen hat, denn 300 Euro schüttet nun eben doch nicht jeder einfach mal eben aus der Tasche, speziell Geringverdiener und Minirentner dürften damit Probleme haben.

Ich denke, dass Gesundheitsminister Spahn derzeit mehr und Wichtigeres zu tun haben sollte, als sich gemeinsam mit Latschet in den Kampf um den Parteivorsitz zu begeben, und ich finde es übrigens bedauerlich, dass nicht alle anstehenden Kandidaten gestern von Journalisten dazu ausgequetscht wurden, wie sie denn zum Thema stehen, wie sie als Regierungsverantwortliche damit umgehen würden.

Mir ist zum Thema auch die Kanzlerin übrigens zu still, denn es wäre ihre Aufgabe sich gemeinsam mit Spahn vor die Kameras zu stellen und mit ihm gemeinsam zu erklären, wie den jetzt vorgegangen wird, weiterhin werden soll. Meines Erachtens gehört das zu den Aufgaben des verantwortlichen Kanzlers oder eben der Bundeskanzlerin.

Wie gesagt, es gibt viele offene Fragen und nochmal, ich würde weitere Wirte, wie eben Huhn und Schwein nicht ausschließen sondern mir das sehr genau anschauen, ob es sie gibt, denn auch das gehört zur Gesundheitsvorsorge und Hygiene.

©denise-a. langner-urso