Deutsche Bahn Stiftung – Die vorbildliche Seite der Medaille

Sponsored Post

Ich nehme nicht jede Anfrage an, sondern nur Dinge, die mich überzeugen, und bei denen ich gegebenenfalls auch kritisch bis negativ schreiben kann, meine Leser wissen das. Hinter diesem Artikel stehe ich voll und ganz, einfach, weil mich überzeugt, was ein oft gescholtener Konzern wie die Deutsche Bahn nebenbei im Rahmen einer Stiftung so leistet, von dem man nur erfährt, wenn einen jemand mit der Nase darauf stößt.

Konzerne werden ja oft beschimpft, und meist weiß man gar nicht, was Konzerne im Hintergrund tun, denn es ist nicht alles schlecht an ihnen, auch wenn jetzt vermutlich gleich jemand Steuervermeidung rufen wird. Ja, es werden dadurch Gelder vermieden, aber sie werden auch sinnvoll eingesetzt, und wer, wenn nicht Konzerne haben mehr davon, können damit Gutes tun, auch wenn man es nicht weiß. Steuervorteile werden so in Gutes umgemünzt.

Erstaunt ist man allerdings über das was die Deutsche Bahn mit ihrer Stiftung so alles leistet, wie vielfältig diese ist, in wie unterschiedlichen Bereichen geholfen und sich engagiert wird.

Zu den durch die Deutsche Bahn Stiftung geförderten Projekten gehört zum Beispiel die Förderung der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, ein Umfeld, an das man im Zusammenhang mit Deutscher Bahn wohl zuletzt denken würde, und wenn irgendwo Förderung nötig ist, dann auch im Bereich Obdachlosigkeit und Straßenkinder, und auch in diesem Bereich ist die Stiftung tätig und fördert. Die Stiftung hilft im Rahmen des Projektes Off Road Kids vernachlässigten Kindern und Jugendlichen und versucht sie von der Straße zu holen um ihnen so eine Perspektive zu bieten. Dazu verlinke ich jetzt hier einmal ein Video:

Weiter gibt es den DB-Lesekoffer, der gemeinsam mit der Zeit im Bereich Stiftung Lesen engagiert ist. Auch das erfährt man erst, wenn man sich näher damit beschäftigt, was die Stiftung so alles tut, denn auch im Umfeld der humanitären Hilfe ist die Stiftung vor Ort, wenn es nach Katastrophen um den Transport und die Lagerung von Hilfsgütern in die betroffenen Gebiete geht. Dazu wird auf der Seite formuliert, und ich zitiere hier einmal wörtlich:

So haben wir beispielsweise 2014 Zelte und Küchensets produzieren lassen und sie mit Schenker Arkas in die türkische Stadt Erbil geliefert. Dort boten die Güter den vor den Gräueltaten der IS geflohenen irakischen Christen und Jesiden Schutz.

In Aleppo finanziert die Stiftung Deutsche Bahn zum Beispiel ein Projekt von Misereor, die dort ein Krankenhaus erweitert und sorgt dafür, dass die Einrichtung Spezialbetten für die Intensivstation sowie andere Krankenbetten erhält. Ausdrücklich verweist die Bahn auf ihrer Webseite darauf, dass in diesem Rahmen, wie es sein sollte, Christen und Muslime friedlich nebeneinander und Hand in Hand arbeiten.

Man mag sich ja oft über Verspätungen oder die Preisgestaltung bei der Bahn ärgern, wenn man aber einmal hinter die Kulissen schaut, was an anderer Stelle geleistet wird, dann sieht die Welt schon wieder besser aus, speziell wenn man weiß, wie vielfältig dieser Konzern zuzüglich engagiert ist.

©denise-a. langner-urso