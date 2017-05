Trump – Vorsicht Waschweib im Weißen Haus

Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde.

Meine Herrn! Die eigene Presse beschimpfen und aussperren, derweil man von Putins Reportern verarscht wird, derweil man mit russischen Besuchern sich trifft und denen man wie ein Waschweib streng vertrauliche Staatsgeheimnisse verrät, weil man das Maul nicht halten kann. So einen Präsidenten hat die Welt noch nicht gesehen, schon gar keinen amerikanischen.

Die Washington Post schreibt dazu dies:

Sen. Joe Manchin III (D-W. Va.), a member of the Intelligence Committee, said he’d only heard the basics of the report but called them “very serious.” He noted fewer than 25 senators are ever given access to the nation’s most sensitive secrets and he learns things he “can’t even talk about with other senators.”