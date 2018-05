DSGVO – Wenn Grüne für Arbeitsplatzvernichtung sorgen

Nein, nicht hier vorwiegend bei uns, versteht sich, anderswo, wo normale Bürger es derzeit überhaupt noch nicht wahrnehmen können, und wie das geht, das ist heute hervorragend beschrieben in einem Artikel, der sich: Europa lädt das Update hoch, nennt. Erschienen in der Zeit, und man muss genau nachdenken, was anderswo passiert, wenn demnächst Spieleanbieter einfach einmal ganz nebenbei ihre Spiele vom Markt nehmen.

Der grüne EU-Abgeordnete Jan Philipp Albrecht hat das nämlich massiv mitgestaltet, wo doch ansonsten grüne ständig schreien, man müsse Fluchtursachen bekämpfen, man dürfe nicht Abfälle von Hühnern oder diese gleich ganz nach Afrika und Co schicken, weil dadurch vernichte man dort kleine Unternehmen und Menschen werde damit die Lebensgrundlage entzogen.

Gut, im IT Bereich führen längst andere, Onlinespiele kommen aus dieser Region eher nicht, die kommen vorwiegend aus den USA, Korea und so weiter, aber wenn von dort Spiele nicht mehr in der EU verfügbar sind, was oft Betreuung dieser bedeutet, auch in geringem Umfang über hier ansässige Betreuer, so kostet das hier zwar sehr wenige, anderswo aber eben doch auch Arbeitsplätze, zudem kommt es dazu, dass dann hin und wieder gewisse Präsidenten, und dann haben sie nicht ganz Unrecht, umherpöbeln können, die EU schotte sich ab, es entstünde dadurch ein Handelsdefizit.

Und was es in Trumpland bedeutet, arbeitslos zu werden, und wie viele solcher Wähler sich dann bei Wahlen für so einen wie Trump eventuell demnächst zuzüglich entscheiden, das wird mal ganz schnell ausgeblendet, Hauptsache, man kann der eigenen Wählerschaft sagen: Guck mal, deine Daten sind jetzt in Europa sicher, unser Projekt.

Auch wenn es um Menschenrechte und deren Verletzungen geht, findet man regelmäßig die Grünen ganz weit vorne, sehr laut empört. Geht es aber darum, Deutschland grüner zu machen, mit Solarzellen auf Dächern oder Photovoltaik, dann herrscht plötzlich Ruhe, denn eigentlich dürfte man, wäre man so auf Menschenrechte bedacht, sich garantiert kein Produkt aufs Dach klatschen, das überwiegend aus chinesischer Produktion stammt, und sei es auch nur in einzelnen Teilen. Darüber herrscht bei den Grünen offensichtlich Einigkeit: Hauptsache die EU wird gesünder und grün, auch wenn dafür anderswo massiv Menschenrechte eingeschränkt werden, gefoltert und hingerichtet wird.

Noch etwas fällt bei den Grünen übrigens auf, sie kleben, einmal in Ämtern, ebenso an diesen, wie die Vertreter aller anderen Parteien auch, und so glaube ich denen, die in der Partei ab und an mal eine Amtszeitbegrenzung fordern, kein Wort.

Die Grünen vertreten einfach andere Lobbyisten, besser als andere Parteien sind sie dadurch in jedem Falle nicht, mit ihnen ist einfach alles nur teurer, und ja, dadurch mögen ja Arbeitsplätze in bestimmten Branchen geschaffen werden, nur für wie lange, das ist wohl die große Frage. Und wenn es um die DSVGO geht, was für ein momentaner Zuwachs an Arbeit, was für Aussichten für Rechtsanwälte und Unternehmen, die auf Datensicherheit und Seitenpflege spezialisiert sind. Was für zuzügliche Arbeitsstunden in vielen Unternehmen. Ach nö, das führt natürlich nirgendwo zu Überstunden … das blenden wir einfach einmal geschickt aus der Diskussion aus, und die Mehrkosten für alle Versicherten, wenn es dadurch zu mehr Behandlungen bei Ärzten kommt, darüber reden wir mal lieber gar nicht …

Wie sehr sich aber befürworter und Gegner der DSGVO hassen, wie sie aufeinander losgehen, das kann man in diversen Foren derweil beobachten, da findet eine massive gesellschaftliche Spaltung statt, die ist nicht zu fassen, und Spaltung, die war bisher eigentlich der AfD vorbehalten. Man muss sich nur einmal die Diskussion zur DSVGO bei Heise zu diesem Artikel: DSGVO und Videospiele: Warum manche Entwickler ihre Online – Games jetzt abschalten

anschauen, da steppt der Bär, da posten User: na endlich seien die Unternehmen und Vereine dran, die gehen die Daten selbst von ihren Mitgliedern nichts an, weshalb sie jetzt endlich so richtig um die Ohren gehauen bekommen, völlig egal, ob all das ehrenamtlich getan wird, oft von stinknormalen Mitmenschen, die ansonsten und außer bei dieser Tätigkeit, die nur die eines Kassenwartes ausmacht, niemals selber online sind. Ja, solche Mitmenschen gibt es tatsächlich noch.

Welchen Hass muss so ein Forenbenutzer auf ehrenamtliche Vereinsarbeit und Vereine überhaupt haben? Und wenn einer der Kommentatoren insgesamt die Löschung seiner kompletten Daten im ganzen Internet fordert, dann schüttelt man den Kopf, denn man erkennt den Troll und fragt sich, wozu ist dieser Kotzbrocken überhaupt im Internet unterwegs, warum meldet sich so jemand überhaupt irgendwo an?

Ich derweil habe nur meine klitzekleine WordPress Seite und ich habe in der letzten Woche, teilweise ohne zu schlafen, mehr als 100 Stunden an dieser gearbeitet, um irgendwie zum 25. Mai nirgendwo durch irgendwelche Abmahnanwälte angreifbar zu sein. Nö, wer braucht schon ne Familie, wer Freunde, wer Leser? Und die, die darauf gesteigerten Wert legen, die netten Blogs meiner Nachbarschaft, die sind schon dicht oder werden eingestellt. Ach Menno.

Und ja, jetzt am Ende brauche ich dann doch ein Unternehmen, das mir Hilft, mir ist das Risiko zu hoch, bei der Umstellung auf https doch irgendeinen Fehler zu machen, und meine Seite zu zerstören. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sich die Grünen, und zuerst ein gewisser Mister Jan Philipp Albrecht, bei mir melden werden, um mir die Kosten dafür zu erstatten. Ne, werden die natürlich nicht machen, ist ja mein Ding, so, wie ich auch für die korrekte Isolierung meines Häuschens zu sorgen habe, für die grünen-korrekte Mülltrennung samt demnächst zuzüglich brauner Tonnen in Berlin. Und ja, ich frage mich immer öfter, wieso Miniparteien ein ganzes Land verändern können, wie es die CSU von Bayern aus versucht, und warum die Grünen so etwas gleich für die ganze EU tun dürfen, denen es auch egal gewesen wäre, sich mit der CSU in eine Koalition zu begeben, die so gar nicht zu ihnen passt, und über die sie sich ununterbrochen aufregen, plötzlich aber zu trauter Einigkeit neigen, wenn sie mit der Union hätten mitregieren dürfen. Ganz schön unlogisch, und nö, für mich ein Unding, und noch eine jener Parteien, der ich meine Stimme nicht geben werde. Bleibt außer Nichtwählerschaft nicht viel, es sei denn irgendeine Spaßpartei …

Ach, ich weiß echt nicht mehr wohin mit meinem Kreuz.

©denise-a. langner-urso