Politik geht am Normalbürger vollkommen vorbei

Warum das so ist? Ich will das kurz erklären. Ich kenne mehrere Krankenschwestern, die in meinem Alter sind, die gehen täglich brav zur Arbeit, die sind genervt von ungeimpften Kollegen, Besuchern usw. Diese Krankenschwestern kommen vom Dienst, schalten kurz noch die Nachrichten ein, wenn überhaupt, schalten dann um auf Krimi, Serie oder Show, Fußball. Schon Tageszeitungen werden da nicht gelesen. Abends und nach dem Dienst pflegen diese noch Pflegebedürftige Angehörige, das war es. Allenfalls bleibt Zeit sich um die Balkonbepflanzung zu kümmern.

Vor Dekaden haben sich diese Arbeitnehmerinnen kleine Eigentumswohnungen mit ihren heute pflegebedürftigen Partnern gekauft, aus Angst im Alter eine Rente zu haben, die zu hohe Mieten unmöglich macht. Diese Wohnungen sind teilweise noch ein paar Jahre in der Finanzierung, teilweise bereits bezahlt, und jetzt kommt die Neuberechnung der Grundsteuer.

Seit Montag sind diese Krankenschwestern, die ich kenne in absoluter Panik, haben Angst, dass sie sich ihr Eigentum demnächst nicht mehr leisten können, es durch die neue Steuerberechnung, von der sie bis ich darauf ansprach, noch nie gehört hatten, verlieren könnten, googlen verzweifelt, was sie tun müssen, finden nix, außer massiver Panikmache in den Medien wie Focus. Auch Anrufe bei eventuell vorhandenen Steuerberatern, weil keiner durch Steuererklärungen durchblickt, helfen nicht weiter, denn die Steuerberater sind ebenso hilflos, können nicht sagen, welche Formulare wann und wo dafür abgerufen werden können, berichten nur: läuft demnächst online, was die Panik verschärft, denn online ist von den Schwestern die ich meine, keine einzige. Ich kann auch nicht helfen, mein Steuerberater auch nicht: nix genaues weiß niemand.

Wie kann es denn bitte sein, dass Politik derart an normalen Menschen vorbei geht? Dass darüber und was jemand zu tun hat, nirgendwo auffindbar ist, und wie sollen stinknormale Menschen überhaupt herausfinden, welche Mietzahlen dafür wo zu finden sind? Warum überlässt man das den Arbeitnehmern, wenn man die Daten doch bei Grundbuchämtern und Finanzämtern fast alle austauschen könnte? Und wieso informieren die Behörden bis heute nicht, wird es zugelassen, dass auffindbare Artikel bei zu später Meldung mit drastischen Strafen bis 25.000Euro drohen dürfen? Und wie soll das gehen, wenn Menschen sich in Betreuung befinden?

Der Betreuer unserer Mutter hat 5 Jahre keine Steuererklärung abgegeben, wir haben erst nach dem Tod ziemlich umgehend vom Finanzamt eine Drohung erhalten? Kann mir jemand erklären, wie so etwas sein kann? Ich raffe es nicht.

Macht sich überhaupt noch ein politischer Akteur Gedanken um Menschen, die nur eins wollen, arbeiten und sich dann um Angehörige kümmern, ein kleines bisschen Ruhe, wenn überhaupt möglich? Den Eindruck habe ich nicht, ganz im Gegenteil, es ist vollkommen egal, Hauptsache irgendwie fließt Geld in die Finanzkasse, alles andere scheint vollkommen egal, wie es eingetrieben, „eingedroht“ wird. Vielleicht ist ja dass der Sinn: jeder Verzugsmonat bringt mehr Geld, je weniger informiert die Menschen sind, umso besser für die Steuereinnahmen …

Jetzt mal ganz ehrlich, wenn es um die neue Grundsteuer geht, habe ich fast den Eindruck, hier brechen derzeit irgendwie gerade staatlicherseits Mafiamethoden aus. Sorry.

