Urlaubsrückkehrer – Die Selbsttäuschung

Das Theater um das, was man in diesem Jahr angeblich nicht machen kann, geht mir mindestens so sehr auf den Senkel, wie Leute, die meinen, ausgerechnet in Coronazeiten urlauben zu müssen, noch mehr allerdings stinkt es, wenn Politiker uns vormachen wollen, ein Test am Flughafen oder an der Grenze und alles ist gut. Verarschen kann ich mich auch alleine, denn nichts ist gut, nicht in diesem Jahr, auch das Geheule und Gejammere nicht, das mit kleinen Einschränkungen verbunden ist.

In berlin kommen also Reisende an und müssen sich testen lassen, alles schön und gut, und was passiert dann? Richtig, statt den Menschen bis zum Ergebnis direkt am Flughafen in umliegenden Hotels Zimmer zuzuweisen, lässt man die Getesteten wieder laufen, das Ergebnis gibt es dann Tage später, allerdings auch nur, wenn nicht irgendwelche merkwürdigen Irren für die Schließung der Coronateststelle am Flughafen sorgen. Und ob die Leute dann wirklich zum nächsten Arzt oder zur nächsten Teststelle rennen, wenn schon viele im Restaurant falsche Daten angeben, halte ich auch für eher fragwürdig.

Jeden Flieger auf dem Flugfeld testen, jede Reisegruppe gemeinsam bis zum Ergebnis in ein Hotel, das wäre so einfach, würde aber vermutlich, wie bereits der Mund-Nasen-Fetzen, umgehend zu Protesten und Großkundgebungen führen, man ist ja nicht irgendwo, wir reden von Berlin.

Aber gut. Die Leute versprechen mit hinter dem Rücken gekreuzten Fingern, sich direkt in Quarantäne zu begeben, nachdem sie in ein Taxi oder Busse, oder Bahnen gestiegen und quer durch die Stadt gereist sind. Der Test scheint also irgendwie Garant dafür zu sein, dass ja niemandem etwas passieren kann. Ja ne, ist klar.

Daheim oder auch schon vorher stellt der Heimreisende fest: Hilfe, der Kühlschrank ist ja leer …

Ach so, na klar, die haben natürlich alle vorher schon Vorräte angelegt, damit sie sich tatsächlich ohne jedweden Umweg nach dem Urlaub in Quarantäne begeben. Am Klopapier wird es sicher nicht mangeln, damit dürften viele ja für Monate eingedeckt sein. Merkt ihr hoffentlich selber, oder?

Sagt mal, wie merkbefreit muss man eigentlich sein, so einen Irrsinn zu zulassen, gar zu glauben, dass da niemand in der Stadt, in Bussen und Bahnen, im nächsten Supermarkt, unterwegs ist, der ohne es zu wissen, gerade x andere ansteckt? Und wie überhaupt wird denn überprüft, ob diese Leute sich an die Quarantäne halten? Das wüsste man ja tatsächlich gerne. Gibt es da jemanden, der das überprüft?

Verarschen kann ich mich auch alleine-bleibt mir blos weg und fern. Ich steige, wenn ich wirklich irgendwas tun muss ins Auto, ich lasse nach wie vor kontaktlos alles liefern, ich bleibe daheim, da ist es auch schön und das Risiko auf irgendwelche Deppen, die auf alles bestehen, nur nicht auf die Gesundheit ihrer Mitmenschen, zu treffen ist maximal minimiert.

©denise-a. langner-urso