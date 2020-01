Werbung: Sparen liegt heute im Trend

Wie der wohlhabende Mensch immer reicher wird

Jährlich versucht das deutsche Bundesamt für Statistik, anhand von Umfragen, das Wohl der Menschen in Deutschland zu ermitteln. Auch in den letzten Jahren zeigte sich deutlich, dass die Löhne steigen, die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben und daher auch die Kaufkraft auf einem stabilen Niveau bleiben kann. Doch immer mehr geht der Trend hin zum tatkräftigen Sparer, der sein Geld nicht ausgibt, sondern des auf der Bank hortet. Doch warum ist das Sparen momentan so im Trend? Worin liegen die Vorteile für die Menschen, die jahrelang sparen? Macht es überhaupt Sinn, die finanziellen Belange zur Seite zu rücken, um somit eine Summe Geld auf dem Konto anzusammeln? Oder sollten Sie lieber nur einen kleinen finanziellen Puffer ansparen und den Rest des Geldes für Ihren Lifestyle ausgeben?

Aus Amerika kommt der Trend

Mit den Jahren sind zwar die Löhne der Menschen gestiegen, doch auch die Preise für Lebensmittel und Lebensunterhaltungskosten sind gestiegen. Die Menschen stellen sich daher nicht mehr die Frage „Wie viel muss ich verdienen, um meinen Lebensstandard zu erhöhen?“. Vielmehr möchten Sie nun wissen, worauf zu verzichten ist, um die finanziellen Verhältnisse auszubalancieren. Aus Amerika kam daher eine Bewegung, die sich Minimalism nannte. Das Bestreben dieser Personen war es, das Leben auf einen Bruchteil dessen zu beschränken, was ein durchschnittlicher Mensch besitzt. Weg von fünf Paar Jeans und drei Paar Schuhen, hunderten Büchern und zahlreichen Kosmetikartikeln. Das Ziel ist es, minimalistisch durch den Alltag zu gehen. Ebendies wirkt sich auch auf die Menschen in Deutschland aus. Immer beliebter wird der minimalistische Lebensstil vor allem dann, wenn es um die Wohnungssuche oder den Hauskauf geht. Eine große vier Zimmer Wohnung ist nicht mehr modern, vielmehr kann ein kleines Ein-Zimmer-Appartement genügen.

Nicht nur das Kaufen soll effektiv und effizient sein



Doch nicht nur das Sparen liegt im Trend . Ebenso gilt es, sich im Vorfeld zu informieren zu kalkulieren und das Beste aus einem Verkauf herauszuholen. Viele Portale und Anbieter haben dieses Verlangen der Menschen erkannt. So erhob sich vor einigen Jahren das Portal Ebay aus dem Boden, dass bis heute ein fester Bestandteil eines jeden Sparfuchses ist.

Doch auch wer heute beispielsweise einen Gebrauchtwagen verkaufen möchte, findet im Internet zahlreiche Ratgeber, die genau anleiten, wie am meisten Geld aus dem Verkauf zu holen ist. Viele Anbieter haben dieses Verlangen der Menschen erkannt und bieten solche Ratgeber sogar gegen Geld na. Doch bei Bild.de finden Sie einen vollkommen kostenfreien Begleiter durch den Autoverkauf. Vom richtigen Kalkulieren des Preises, über das optische Aufwerten bis hin zum fachgerechten Fotografieren und Inszenieren des Gebrauchtwagens erfahren Sie hier alles.

